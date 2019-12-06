Временные автобусы пустили в деревню Бараки

Жителям деревни Бараки, которые после открытия нового обхода оказались отрезанными от «большой земли», предоставили временный автобусный маршрут «Владимир — Бараки». Только этот автобус и заезжает по утрам в деревню. До этого времени неделю жители оставались без автобусов. Всем приходилось идти на остановку на обходе. А это 15-20 минут пути по неосвещенным деревенским грунтовым дорогам. Сейчас автобус приезжает в Бараки, но только после Вяткино.

— Все хотят, чтобы автобус ездил только в их деревню. Чтобы в Вяткино автобус заезжал, высаживал тех, кому в садик, и ехал сразу в город для тех, кому на работу. Без заезда в Бараки. А так все катаются до далекой деревни. А туда приходит всего 3-4 человека, — рассказывает жительница села Вяткино Елена.

В Бараках толком еще не поняли, когда и куда приходит автобус.

Ни номера маршрута, ни четкого расписания нет. Пассажирам пока выдали только бумажный вариант графика движения автобусов. На отправленный запрос «Призыва» по поводу маршрутов и графиков администрация Владимирской области так и не ответила.

Как сообщают в департаменте транспорта, до открытия обхода через деревню проходило несколько автобусных маршрутов, которые в течение дня выполняли 63 рейса. Понятно возмущение жителей, когда в одночасье после запуска магистрали они остались лишь с двумя вечерними рейсами. «Призыв» рассказывал, что эти заезды делал только один маршрут № 139 «Владимир – Вяткино».

— Департамент направил предложение всем перевозчикам, обслуживающим маршруты в сторону этого населённого пункта, организовать заезды пассажирских автобусов в Бараки при движении в сторону Владимира с обязательной посадкой и высадкой пассажиров на четырёх остановочных пунктах деревни. А при движении из Владимира – обеспечить посадку и высадку пассажиров «по требованию» на остановке общественного транспорта на новой трассе вблизи деревни Бараки, — сообщили в пресс-релизе «Белого дома».

Региональные власти прорабатывают новую схему и расписание поездок общественного транспорта с учётом завершившейся реконструкции автодороги Владимир — Муром — Арзамас. Совершено непонятно, почему этого не было сделано ранее. Во всех сбоях чиновники винят перевозчика из группы компаний «БигАвтоТранс», который обслуживает проходящие рейсы. Но те указывают, что предлагали властям заблаговременно решить вопросы со схемой движения автобусов, но чиновники отказались. В общем, в конфликт перевозчика и властей несправедливо втянули пассажиров.

Обход деревни Бараки строили порядка пяти лет, вложили в него около двух миллиардов рублей из бюджетов всех уровней. Но в погоне за скорой сдачей объекта про удобство жителей окрестных деревень позабыли.

Анна Тумановская

Фото «Призыва»