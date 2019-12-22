Врачи заплатят 450 тысяч рублей пострадавшему ребёнку

Родители ребенка, в носу которого врач не заметил инородное тело, отсудили у медучреждения 450 тысяч рублей. Эти деньги семье мальчика должна будет выплатить частная детская клиника Владимира. Решение по резонансному делу вынес Судогодский районный суд. Пострадавшая сторона требовала от ответчиков миллион рублей. Но даже половина этой суммы, по словам представителя истца, удовлетворила родителей пострадавшего.

— Нам удалось доказать некомпетентность врачей, — пояснил «Призыву» адвокат истца Эмиль Алиев, — Теперь клиника заплатит 300 тысяч штраф за причерченный вред ребенку, и 150 тысяч за отказ от добровольного удовлетворения исковых требований. Мы подавать на апелляцию не будем.

Возможно, оспорить решение суда захотят представители частной клиники.

Врачи отказались признавать свою вину даже после того, как независимые специалисты установили, что ребенку было назначено неправильное лечение и причинен вред здоровью средней тяжести. Официально это называется дефектом оказания медицинской помощи. Полгода врач частной клиники «помогал» ребенку от аллергического риносинусита. За несколько приемов медик не смог заметить в носу мальчика инородное тело. Не подсказал специалисту и рентгеновский снимок. Изначально предполагалось, что ребенка застряло колесико от машинки. Но экспертиза установила, что предмет в носовой полости металлический.

В общей сложности многодетная семья, в которой воспитывается малыш, потратила на визиты в медучреждение больше десяти тысяч рублей и почти пять тысяч отдала за лекарства. Родители мальчика предложили медикам оплатить ребенку реабилитацию на море. Но, как рассказывает папа, представители клиники на это не пошли. Семье предложили выплатить 20 тысяч. И пригласили их ещё раз на приём.

— Мой ребенок проходил с инородным телом в носу почти полгода. Все это время мы ездили из Судогодского района в частную детскую клинику Владимира и нам назначали какие-то процедуры, — рассказывает отец ребенка. — Несколько раз мы сделали так называемую «кукушку» — промывание носа. Я сам лично держал своего пятилетнего сына, ему вводили большим шприцом жидкость в нос. Лучше становилось только на какое-то время, пока пили лекарства, а потом снова поднималась температура, а из носа уже начало сильно пахнуть. Мы понимали, что судебное дело, связанное с медициной не может быть простым. Переживали, что заключение ничего не покажет. Но независимые специалисты подтвердили, что у моего сына почти полгода в носу торчало инородное тело, и это не заметил врач частной клиники.

Обнаружить инородное тело в носовой полости без проблем смогли врачи Областной детской клинической больницы.

Специалистам ОДКБ достаточно было уложить малыша на кушетку и внимательно осмотреть. Уже на следующий день провели операцию и металлический предмет из носа извлекли.

Сейчас мальчик чувствует себя хорошо. Пока шло судебное разбирательство, ребенок вырос и пошел в школу. Родители планируют на полученные деньги свозить сына на море. Соленый воздух пойдет ему на пользу.

Ранее «Призыв» сообщал, что родившемуся с опухолью в левом глазу мальчику никто не мог поставить точный диагноз, чтобы начать лечение.

Полина Тарбеева

Заглавное фото: from-ua.com