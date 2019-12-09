«Вот тебе, бабушка, и Юрьев день»

9 декабря верующие отмечают день святого Георгия Победоносца, который установлен в православном календаре в память об освящении в 1051–1054 годы Георгиевского храма в Киеве. Это чисто русский праздник, его нет в других православных церквах. В народе он называется Юрьев день, или Егорий Холодный. Не случайно 9 декабря еще и День Героев Отечества, потому что Георгий Победоносец на Руси всегда воспринимался как воин — защитник людей, страны.

Со времен Дмитрия Донского святой считается покровителем Москвы. Его изображение на коне с копьем в руке вырезалось на княжеских печатях и было вычеканено на монете, которая так и стала называться – копейка. В честь святого Георгия возведено множество храмов, к нему обращены многие молитвы верующих людей. Именно его образ украшает российский герб и герб Москвы.

Юрьев день – важный праздник и в государственном, и в церковном, и в народном календаре. О его особенностях и пойдет речь в этой статье.