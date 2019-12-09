«Вот тебе, бабушка, и Юрьев день»

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Значение праздника
9 декабря верующие отмечают день святого Георгия Победоносца, который установлен в православном календаре в память об освящении в 1051–1054 годы Георгиевского храма в Киеве. Это чисто русский праздник, его нет в других православных церквах. В народе он называется Юрьев день, или Егорий Холодный. Не случайно 9 декабря еще и День Героев Отечества, потому что Георгий Победоносец на Руси всегда воспринимался как воин — защитник людей, страны.
Со времен Дмитрия Донского святой считается покровителем Москвы. Его изображение на коне с копьем в руке вырезалось на княжеских печатях и было вычеканено на монете, которая так и стала называться – копейка. В честь святого Георгия возведено множество храмов, к нему обращены многие молитвы верующих людей. Именно его образ украшает российский герб и герб Москвы.
Юрьев день – важный праздник и в государственном, и в церковном, и в народном календаре. О его особенностях и пойдет речь в этой статье.
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Краткое житие святого
Этот святой родился в городе Белите (ныне Бейрут) в III веке н. э. На на христиан в то время были гонения, но родители воспитали своего сына в традициях веры. Георгий был красивым, сильным и храбрым юношей. Как и многие его сверстники, он решил поступить на военную службу к императору Диоклетиану. Юноша стал отличным воином, но однажды не выдержал и обличил императора в несправедливости и жестокости по отношению к христианам. Император, убедившись, что тот не отречется от Христа, велел отрубить Георгию голову.
Недалеко от места, где появился на свет этот святой, жил в озере змей. Для того чтобы утолить его голод, жители регулярно приносили ему на съедение девушку или юношу, которые были выбраны по жребию. Очередная жертва в ужасе ожидала появления чудовища. Когда змей начал приближаться к ней, неожиданно появился юноша на белом коне. Он пронзил чудовище копьем и спас девушку. Это был святой великомученик Георгий. Своим чудесным явлением он положил конец уничтожению людей и обратил их ко Христу.
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День Героев Отечества
Памятная дата «День Героев Отечества» была установлена Государственной Думой Российской Федерации 26 января 2007 года, когда российские парламентарии приняли соответствующий законопроект в первом чтении. В пояснительной записке к документу говорилось следующее: «мы не только отдаем дань памяти героическим предкам, но и чествуем ныне живущих Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, кавалеров ордена Святого Георгия и ордена Славы». Там же авторы законопроекта выражали надежду, что новая памятная дата России будет способствовать «формированию в обществе идеалов самоотверженного и бескорыстного служения Отечеству».
В Российской империи 9 декабря отмечали как День георгиевских кавалеров. Именно в этот день в 1769 году российская императрица Екатерина II Великая учредила военный орден Святого Великомученика и Победоносца Георгия — высшую воинскую награду империи. После Октябрьской революции 1917 года отменили этот праздник и упразднили орден, как и всю наградную систему старого режима. Статус ордена был восстановлен лишь в 2000 году. Первым георгиевским кавалером Российской Федерации в 2008 году стал генерал-полковник Сергей Макаров.
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Народные традиции
Наши предки также в этот день почитали воинов и храбрецов. На Руси в Юрьев день парней парили в банях дубовыми веничками, а затем обмазывали их тела волчьим жиром. Считалось, что этот ритуал поможет быть по-волчьи смелым, твердым и отважным.
Вообще же Егория Холодного называли покровителем волков. «На что волк сер, а и тот по закону живет: что Егорий скажет, на том все и порешится». Поэтому в Юрьев день молились святому Георгию с просьбой защитить домашнее хозяйство, просили здоровья и безопасности для скота, чтобы хищники не трогали его.
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Чего нельзя делать
Категорически запрещено в Юрьев день отправляться на охоту. Считалось, что это убережет семью от несчастий и потерь в следующем году.
Нельзя к 9 декабря оставаться в должниках. Следует вернуть все долги и погасить платежи, чтобы следующий год был удачным в финансовом плане.
Крайне не рекомендуется отправляться в дальнюю дорогу или планировать путешествие. Если отложить запланированную поездку не получается, необходимо отслужить молебен о ее благополучном завершении.
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Погодные приметы
А еще наши предки в этот день судили о погоде по приметам.
Если на Юрьев день холодно – жди морозов, иней выпал – будет хороший урожай.
Если выпало много снег, к маю все растает и травой порастет.
Если на Юрьев день холодно или ударил мороз, то зима обещает быть очень суровой и долгой.
Сильный ветер — ожидайте трескучих морозов.
Если весь день метет метель, то будет раннее роение пчел.
А еще, чтобы предсказать погоду, ходили слушать воду в колодце. Если ни плеска, ни шороха оттуда слышно не было — ждали спокойной зимы. А если по воде шла рябь — это предвещало вьюги и метели. Говорили, что именно с этого дня становится настолько холодно, что медведь укладывается на зимнюю спячку до весны.
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Вольная на две недели
Этот праздник особенно почитался в народе во времена крепостного права. Целых две недели (по неделе до праздника и после него) крестьянам разрешалось перейти от одного землевладельца к другому. А все потому, что в этот период сельскохозяйственные работы полностью подходили к концу, а новые начинались только в следующем году. При этом селянам при уходе полагалось отдать все долги и уплатить помещику пожилое — особую пошлину за пользование земельным наделом и двором. Отказывать им в этот день было нельзя.
Потом эту вольность отменил русский боярин Борис Годунов в конце XVI века. Это стало неожиданностью для всех крестьян. Отсюда и пошла знаменитая поговорка «Вот тебе, бабушка, и Юрьев день!», означающая обманутые ожидания.
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Актуальный символ
С подачи культового режиссера Кирилла Серебренникова Юрьев день приобрел актуальное звучание и в наши дни. Под этим названием он снял фильм, вышедший в 2008 году. Его главная героиня – успешная оперная певица – перед отъездом за границу вместе с сыном приезжает в родной провинциальный город. За несколько судьбоносных дней она потеряет любимое чадо, имя и все, что составляло смысл её жизни. Зато обретет Бога и свое истинное предназначение…
Юрьев день в фильме стал символом изменения жизненных ценностей и мировоззрения в целом. А снимали его в нашей области, в городе Юрьеве-Польском, что тоже весьма символично. Своими воспоминаниями об участии в съемочном процесс с читателями Призыв.ру поделился юрьев-польский журналист Сергей Трубкин.
Фото: kinopoisk.ruПодготовила Татьяна Лысова
Заглавное фото: rusmonaco.fr
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