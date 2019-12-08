Восьмиметровую ель высадили к празднику в Энергетике

Живую восьмиметровую ель высадили в преддверии новогодних праздников в сквере микрорайона Энергетик областного центра. Дерево привезли из Суздальского района. Высаживали ель с соблюдением всех необходимых технологий, заверяют специалисты. Для большей приживаемости дерева сотрудники МКУ «Благоустройство» привезли чернозем с торфом и удобрениями.

Также было вылито 4 кубометров воды со специализированной подкормкой, необходимой для корневой системы дерева. Для выравнивания ели установили систему растяжек, уточняет мэрия.

К новогодним праздникам ель украсят гирляндами и новогодними шарами.

Ранее «Призыв» сообщал, что в городах Владимирской области в преддверии Нового года проходят творческие конкурсы. Так, предприятия Мурома и Суздаля сойдутся в баттле новогодних ёлок. Организации Владимира соревнуются за лучшее создание праздничной атмосферы в городе.

Ольга Ефремова

Фото группы «Администрация города Владимира» в «ВКонтакте»