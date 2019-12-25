Водителя, сбившего подростков в Мелехово, оставили под стражей

Новый год встретит за решеткой водитель «BMW», насмерть сбивший двоих подростков в Мелехово. Виновника страшного ДТП заключили под стражу в начале сентября, хотя адвокат просил изменить меру пресечения на домашний арест. Затем срок два раза продлевали. 28 декабря истекал новый срок. На днях Ковровский городской суд рассмотрел ходатайство следователя и продлил время пребывания под стражей еще на месяц, до 28 января, сообщают «Ковровские вести«.

Виновник ДТП встретит Новый год за решеткой.

ДТП, в котором погибли двое подростков, 13-летние мальчик и девочка, произошло вечером 4 сентября. Признаков алкогольного опьянения у водителя не установлено. Однако виновник ДТП в Мелехово известен агрессивным вождением. Только за текущий год он более 10 раз привлекался к административной ответственности. Также на него составлялись административные протоколы, например, за выезд на полосу встречного движения.

Ранее «Призыв» сообщал, что на «зебре» на улице Чайковского во Владимире сбили пешехода. Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии.

Елена Пляскина

Фото «Призыва»