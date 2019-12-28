Водители чудом выжили в лобовом столкновении

Серьезная авария произошла сегодня в Александровском районе. По предварительным данным пресс-службы УМВД по Владимирской области, 55-летний водитель «Nissan» не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с внедорожником «Toyota». Авария произошла на изгибе дороги. Очевидцы аварии в соцсетях предполагают, что машину занесло при повороте.

ДТП случилось белым днем, осадков не было, но на этом участке было скользко, хотя дорожные службы посыпали проезжую часть песком.

Водителю «Nissan» оказали медпомощь на месте аварии. Больше никто не пострадал. Это можно назвать чудом, учитывая повреждения автомобилей.

Как «Призыв» сообщал ранее, две лобовых аварии произошли в прошлые сутки. Трое человек погибли.

Анна Тумановская

Фото «Подслушано Автомобилистов»