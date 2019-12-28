Водителей массово проверят на трезвость перед Новым годом

Владимирских водителей ждет массовая проверка на трезвость. Рейдовые мероприятия состоятся в областном центре сегодня, 28 декабря. Дорожные патрули будут останавливать автомобили сплошным потоком. На каких улицах города будут работать инспектора, по понятным причинам не сообщается. Вполне возможно, что рейды коснутся не только центральных улиц Владимира, но и отдаленных микрорайонов.

Причина проведения рейда – тревожная статистика.

По данным пресс-службы УМВД России по Владимирской области, с начала 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на территории Владимира наблюдается рост ДТП с участием нетрезвых водителей на 3,8 %. Сотрудники полиции напоминают, что, садясь за руль в нетрезвом состоянии, они подвергают опасности не только себя, но других людей.

Для таких нарушителей предусмотрено наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей, лишения права управления транспортным средством на срок от 1,5 до 2 лет. За повторное правонарушение предусмотрена уже уголовная ответственность.

Ранее «Призыв» сообщал, что сразу два смертельных ДТП произошли в Муромском районе и на Южном объезде города Владимира. В обоих случаях водители допустили опасный выезд на встречную полосу.

Ольга Ефремова

Фото «Призыва»