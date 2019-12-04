Водитель легковушки протаранил столб во Владимире

Автомобиль «ВАЗ-2115» влетел в столб. ДТП произошло накануне, около 23.20 на проспекте Ленина, напротив гостиницы «Заря». По предварительной информации, 32-летний водитель, двигаясь в сторону улицы Большая Московская, не справился с управлением и влетел в опору линии электропередач. В результате ДТП водитель автомобиля получил травмы и был направлен на амбулаторное лечение. Пассажир «пятнашки», молодой человек 1991 г.р., с закрытой черепно-мозговой травмой и ушибом головного мозга был госпитализирован в больницу.

ДТП произошло рядом с гостиницей «Заря».

По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка. Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего, уточняет пресс-служба УМВД России по Владимирской области.

Ранее «Призыв» сообщал, что микроавтобус столкнулся с тремя большегрузами. Крупное ДТП произошло в Ковровском районе.

Ольга Ефремова

Фото УМВД России по Владимирской области