Водитель и пассажир легковушки погибли после ДТП с грузовиком

Водитель и пассажир вазовской «двенадцатой» насмерть разбились в столкновении с большегрузом «Freightliner». По предварительной информации пресс-службы УМВД по Владимирской области, на 110-ом километре трассы М7 «Волга» в Петушинском районе ВАЗ выехал на встречную полосу и врезался в грузовик. Легковушку вынесло на левую полосу движения в сторону Москвы. А «Freightliner» после ДТП въехал еще в грузовик «FORD Cargo».

Водитель и пассажир «ВАЗ-2112» от полученных травм скончались на месте.

За рулем был 32-летний житель Покрова, а на пассажирском месте сидел 36-летний житель Саратовской области. Водители грузовых автомобилей не пострадали. Сотрудники полиции проводят проверку, обстоятельства ДТП устанавливаются.

Авария произошла накануне около пяти вечера. На улице уже было темно, освещения на этом участке трассы нет. Из-за тумана и сырости видимость на дороге низкая. ГИБДД организовало движение по одной полосе в каждом направлении. Образовался затор.

Ранее «Призыв» сообщал, что в это время года выросло и число ДТП с пешеходами.

Анна Тумановская

Фото: группа «Автомобилисты | Петушинского района» в «ВКонтакте»

Видео: группа «Инцидент Владимирская Область» в «ВКонтакте»