Во Владимирской области начались массовые проверки газового оборудования

В этом году количество проверок управляющих организаций и ТСЖ выросло на 13%. Это связано с участившимися случаями взрыва бытового газа по всей стране, включая Владимирскую область, поясняют в жилищной инспекции. По указу правительства во всех субъектах РФ начались массовые рейды. В этом году областное ведомство провело 2,5 тысячи рейдов. Выдано почти 1400 предписаний. По газовому оборудованию нарушения были выявлены в каждом случае.

– Несвоевременно проводится техническое обслуживание эксплуатации газового оборудования. Нарушается периодичность проведения дымовых вентиляционных каналов, что тоже входит в ТО газового оборудования. Периодичность нарушается не только по срокам, но и объемы не выполняются. Это значит, что попадают не во все квартиры газовые организации, — рассказала Елена Андреева, начальник Государственной жилищной инспекции администрации Владимирской области.

До этого года в области никто не занимался диагностикой газового оборудования. А оно имеет срок эксплуатации — 20 лет с момента его подключения.

— Обычно взрываются устаревшие газовые колонки, не имеющие дополнительного электронного оборудования. У них если пламя погасло, то газ продолжает идти. Бывает, что человек в алкогольном опьянении чиркает спичкой и не может зажечь в них огонь. Это может привести к взрыву. А на современных газовых колонках установлена электронная защита. Она блокирует подачу газа, если огонь потух. Здесь не надо подносить спичку, как на старых. Открываешь в кране воду и автоматически начинает работать колонка. В этом случае практически исключены все ЧП. Поэтому всем жителям мы рекомендуем избавляться от старого оборудования и покупать новые колонки. Они стоят от 12 до 20 тысяч рублей, — пояснил «Призыву» сотрудник газовой службы.

После выданных предписаний управляющие компании начали проверять состояние газового оборудования в многоквартирных домах.

Если ТСЖ или управкомпания устранят недочеты не в полной мере, их могут сначала оштрафовать (от 250 тысяч рублей на юрлицо) либо лишить лицензии. Помимо претензий к газовому оборудованию, в этом году жилинспекция провела много финансовых проверок среди ресурсоснабжающих организаций. Жители региона жаловались на завышенные цифры в квитанциях. После вмешательства инспекции плательщикам было возвращено более 12 миллионов рублей.

Ранее «Призыв» сообщал, что в жилинспекцию пока не поступали жалобы на работу новых мусорных операторов.

Татьяна Данилова

Заглавное фото СУ СКР по Владимирской области