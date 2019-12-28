Во Владимире точечно прошел снег

Опечаленные отсутствием снега жители Владимира сегодня увидели новогоднее чудо. В городе выпал снег. Правда, далеко не везде, лишь на некоторых улицах. Как рассказала «Призыву» жительница областного центра Татьяна, долгожданный этой зимой снег она наблюдала утром на проспекте Строителей.

— Утром я выезжала на работу с Нижней Дубровы. Вокруг все серое и унылое, настроение на нуле. И вдруг, подъезжая к проспекту Строителей, я увидела заснеженную улицу. Глазам даже не поверила! Это по-настоящему новогоднее чудо, — поделилась впечатлениями от увиденного Татьяна.

Фотографиями улиц, припорошенных снегом, поделились и пользователи социальных сетей.

Пока одни пользователи радовались снегу, другие лишь разводили руками и вновь задавались вопросом: когда же наступит настоящая зима? Данные популярных погодных сервисов разнятся. Одни обещают снег, уже начиная с завтрашнего дня, другие сообщают об осадках не ранее 31 декабря.

Ранее «Призыв» сообщал, что на сайте Гидрометцентра России прямо сказано: интрига сохраняется. Так что поживем – увидим.

Ольга Ефремова

Фото прислано читателем «Призыва»