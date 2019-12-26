Во Владимире скорректировали запреты на въезд в центр

Мэрия Владимира внесла поправки в запреты десятилетней давности. Чиновники пошли на уступки и сняли ограничения на заезд в центр Владимира для мопедов. Скутерам и питбайкам теперь дорога открыта. А ведь именно водитель такого двуколесного транспортного средства насмерть сбил пожилую женщину этой осенью.

С 2009 года действует запрет на въезд в центр города грузовых автомобилей весом более тонны и мотоциклов. Мало, кто прислушивается к нему. Груженые «ГАЗели» массово подъезжают к магазинам на Дворянской и Большой Московской. Штрафы нарушители получают не часто, так как в центре инспектора ГИБДД дежурят редко и то у переходов.

Мотоциклам запрещено появляться в центре, ограниченном площадью Фрунзе, улицами Студеная Гора, Гагарина и Дзержинского.

Стоит напомнить, что очередные запреты на парковку вводятся для транспорта на время праздников. Во время новогодних каникул всем предлагают бросать свои машины на Лыбедской магистрали, но никак не на Большой Московской и Музейной.

Как «Призыв» сообщал ранее, в этом году Рождественская ярмарка открывается на новом месте – на пешеходной улице Георгиевской. По соседству с ней, на Спасской, есть платная парковка.

Анна Тумановская

Фото «Призыва»