Во Владимире эвакуируют школы

Сегодня днем в школах Владимира прошли массовые эвакуации. «Призыву» известно о почти двух десятках случаев: эвакуировали школы № 36, 16, 21, 38, 25, 23, 5, 29, 7, 20, 15, 48, 19, 26, 8, 44, 14, 22. По сообщениям родителей, детям сказали, что тревога учебная. Но как нам стало известно из собственных источников, в учебные учреждения поступили звонки с угрозами. Школьников выводили оперативно и многих распустили по домам. На местах работают экстренные службы. Пока других подробностей нет.

— Были звонки, срочно приняли меры к эвакуации, обошли всю школу, пожарные подъехали, ждем кинологов — работали строго по инструкции. Чтобы не морозить детей, было принято решение распустить их по домам, — рассказала «Призыву» в прямом эфире директор школы № 36 Елена Кувшинова.

Точно известно, что сегодня же эвакуировали мэрию, арбитражный суд и торговый центр «Крейсер». Последняя волна эвакуаций прокатилась по Владимиру 17 декабря. Тогда эвакуировали вокзал, больницу и суд.

Дополнено в 15:20:

Эвакуируют торговый центр «Ашан» и «Мегаторг» на Тракторной.

Елена Пляскина

Фото «Призыва»