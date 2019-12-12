«Владимирводоканал» пересмотрел тарифы

Владимирцам повысят тарифы на услуги муниципального предприятия «Владимирводоканал». Платежи вырастут с 1 июля 2020 года. Но департамент цен и тарифов рассчитал ставки и рассмотрел расходы поставщика коммунальных услуг уже сейчас. Запросы у водоканала были выше утвержденного тарифа. Вода подорожает всего на 3,3% — до 25,16 рубля с кубометра. Рост тарифа ограничили, так как предприятие не выполнило в полном объеме инвестиционную программу. Зато на будущий год водоканал обещает исправиться. На капитальные вложения по реконструкцию водосетей потратят 33 миллиона рублей, на амортизацию, то есть ремонт инфраструктуры, еще около 11 миллионов рублей. Тарифы на водоотведение вырастут чуть больше — на 3,5% и составят 21,54 рубля с кубометра (без НДС).

Дина Никешина, эксперт отдела тарифов коммунального комплекса департамента цен и тарифов:

Здесь было учтено ходатайство предприятия о включении расходов на 2020 год по сомнительным долгам в размере 2% в среднем по населению.

По исполнению инвестиционной программы мероприятия выполнили в 2018 году, но введены в 2019 году. Соответственно корректировка тарифа переносится на 2021 год.

Ввод туннеля глубокого заложения переносится на 2022 год. Поэтому в целях сглаживания корректировать будут в 2022 году.



Еще одна хорошая новость от водоканала: в 3,5 раза увеличится объем вложений в инвестпрограмму по развитию сетей канализации. На реконструкцию, ремонт и содержание направят порядка 25 миллионов рублей.

А вот техническая вода с 2020 года подешевеет на 1,7%.

Во Владимире присоединенным территориям, в частности индивидуальным жилым домам, а также дачным товариществам, поставляют техническую воду, которую люди используют для полива и бытовых нужд.

Как «Призыв» сообщал ранее, департамент цен и тарифов принял новые ставки для проезда в электричках. Тарифы в пригородных поездах сдерживают, так как перевозчик получает компенсацию из бюджета Владимирской области.

Анна Тумановская

Фото и видео «Призыва»