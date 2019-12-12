Владимирцы станут свидетелями «холодного полнолуния»

Сегодня, 12 декабря, жители Владимирской области смогут стать свидетелями последнего полнолуния десятилетия. Астрологи называют его еще «холодным полнолунием», или «полнолунием долгой ночи», поскольку именно в декабре оно оказывается максимально близким к зимнему солнцестоянию. Наблюдать необычайно красивую Луну можно было уже накануне вечером. Зрелищными фотографиями владимирцы делились в социальных сетях.





Это последнее полнолуние десятилетия.

Как рассказали «Призыву» сотрудники владимирского планетария, накануне при легком морозце и в отсутствии облачности Луна была видна хорошо. Повезет ли сегодня, пока можно лишь предполагать. Есть мнение, что полная Луна негативно влияет на самочувствие людей. Однако специалисты успокаивают, объясняя, что все это очень индивидуально.

«Воспринимайте это просто как зрелищное астрономическое явление», — призвали владимирцев в планетарии. Уже 13 декабря наступит период убывающей Луны.

Ранее «Призыв» рассказывал о необычном явлении природы. В начале декабря в Вязниках распустилась верба.

Ольга Ефремова

Фото: theweekendedition.com.au