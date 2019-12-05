Владимирцы рассказали, сколько потратят на новогодние подарки

Жители Владимирской области назвали сумму, которую они готовы выделить из своего бюджета на новогодние подарки. Согласно опросу, проведенному в официальной группе «Призыва» в социальной сети «ВКонтакте», 73% пользователей готовы потратить не более 5 тысяч рублей. 12,5% опрошенных нежалко выделить на подарки до 10 тысяч рублей. Примерно 5% владимирцев осчастливят себя и близких на сумму до 20 тысяч рублей. Чуть более 9% пользователей оказались самым щедрыми. Они имеют возможность потратить на подарки более 20 тысяч рублей.

При этом цифры, которые озвучили владимирцы в ходе опроса «Призыва» на улицах города, были выше. Большинство опрошенных высказались, что готовы потратить 20-30 тысяч рублей, чтобы доставить радость всем своим многочисленным друзьям и родственникам.

Общероссийская статистика такова: россияне в этом году планируют потратить на новогодние подарки больше, чем годом ранее. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на исследование компании Nielsen. Согласно результатам исследования на подарки для своих любимых россияне готовы выделить около 5900 рублей. При этом планируемые траты на подарки для друзей уменьшились — до 3,3 тысячи рублей против 3,7 тысячи годом ранее.

Самыми популярными подарками среди респондентов стали шоколадные конфеты в коробках (их приобретут 15% опрошенных), одежда, обувь и аксессуары (14%), игрушки (11%), изделия для дома и интерьера (9%), шоколад в плитках (9%), отмечается в исследовании.

73% жителей Владимирской области готовы потратить на подарки не более 5 тысяч рублей.

Любопытно, что все больше людей готовы тратить на себя. Себе в подарок респонденты планируют купить новую одежду, обувь и аксессуары (26%), гаджеты и мелкую электронику (14%), бытовую технику (10%), товары для дома и декора интерьера (10%) и украшения (9%).

— Наибольший рост показал средний чек при покупке подарков для самого себя. Несмотря на то, что только 38% респондентов планируют купить себе подарок, он является одной из наиболее крупных трат новогоднего бюджета — более 10 тысяч рублей, тогда как годом ранее эта сумма была на уровне 5600 рублей, — говорится в сообщении.

Ранее «Призыв» сообщал, что новогодние волшебники снизили цены. По сравнению с прошлым годом вызвать на дом Деда Мороза стало дешевле.

Ольга Ефремова

Фото: bilder.bild.de