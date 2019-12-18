Владимирцев ждут восемь коротких рабочих недель

Жителей Владимирской области вместе со всей страной в грядущем 2020 году ждут восемь коротких рабочих недель. Об этом напоминает Роструд. Трудиться будем меньше в связи с праздниками и переносом нерабочих праздничных дней, выпадающих на выходные. Сокращенные рабочие недели приходятся на январь, февраль, март, апрель, май, июнь и ноябрь. Первая после новогодних каникул рабочая неделя будет двухдневной: с 9 января по 10 января.

Следующая случится в конце февраля, когда в связи с празднованием Дня защитника Отечества рабочими будут четыре дня: с 25 по 28 февраля. В марте благодаря Международному женскому дню вторая рабочая неделя также будет четырехдневной: с 10 по 13 марта. На день меньше трудиться будем и в конце апреля в преддверии празднования Дня весны и труда. С 27 по 30 апреля.

Первая рабочая неделя 2020 года будет двухдневной.

Первая рабочая неделя мая за счет переносов выходных дней с субботы 4 января и воскресенья 5 января продлится всего три дня: с 6-е по 8-е число. При этом следующая неделя также будет сокращенной из-за Дня Победы. Еще одна короткая рабочая неделя ждет россиян в июне благодаря празднованию Дня России — с 8 по 11 июня.

После продолжительного перерыва сокращенная неделя случится в ноябре, когда День народного единства разделит пятидневку на два отрезка по два рабочих дня: со 2 по 3 ноября и с 5 по 6 ноября.

Ранее «Призыв» сообщал, что правительство России утвердило календарь выходных дней на 2020 год. Праздники в календаре будущего года заняли 26 дней.

Ольга Ефремова

Фото: consent.yahoo.com