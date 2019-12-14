Владимирцев приглашают на экскурсии к зубрам

Клязьминско-Лухский заказник объявил о старте экскурсионного сезона к зубрам. Увидеть этих могучих животных в естественной среде обитания можно до февраля включительно. В заказнике живет около пятидесяти вольных зубров. С наступлением холодов они не прочь посетить кормушку. Главный деликатес для зубров — зерно, за которое они готовы терпеть даже присутствие людей.

Первая экскурсия по экологическому маршруту «Тропою Могучего Зубра» уже состоялась.

Участниками первой экскурсии стали любители природы из Нижнего Новгорода. Несмотря на довольно теплую погоду, зубры все же вышли из леса на подкормочную площадку. Вожак стада — самка Прима привела «зубриную элиту», в том числе фаворита стада — красавца самца Рыжика, сообщает официальная группа Единой дирекции ООПТ Владимирской области. У зубров царит матриархат. Главная в стаде — самка. Чтобы отслеживать его передвижение по Клязьменско-Лухскому заказнику, на Приму надевают ошейник с GPS-трекером. Где самка, там и все.

Ранее «Призыв» сообщал, что в Муромском заказнике появится отловной дворик для зубров. Впоследствии он станет основным местом отлова для переселения краснокнижных животных на территории с достаточной кормовой базой и надлежащей охраной.

Ольга Ефремова

Фото группы «ГУ «Дирекция ООПТ»