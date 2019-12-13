Владимирцев ожидают музыкально-интернациональные выходные

В Центре французской культуры областной научной библиотеки пройдет творческая встреча с деятелями изобразительного и музыкального искусства Франции и Бельгии. Среди гостей — профессор Королевской консерватории Бельгии г-н Роман Жбанов и директор Центра культуры и юношества, художественный руководитель концертных площадок г. Монсо ле Мин (Франция) г-жа Паскаль Мартинез.

Господин Жбанов — баянист, лауреат международных конкурсов, обладатель Гран-при и Трофея мира. В течение 10 лет работал в международном центре Баяна-Аккордеона Жака Морне во Франции в тесном сотрудничестве с Франком Анжелисом. В настоящее время — арт-директор международного конкурса «Гран-При г. Монсо ле Мин» регион Бургонь, Франция, общественный деятель по развитию международных музыкальных и культурных связей.

Участники встречи представят проекты международных музыкальных конкурсов, фестивалей, выставок, поделятся опытом художественного развития детей и молодежи. Мероприятие будет интересно руководителям детских и юношеских музыкальных, художественных школ, творческих мастерских, коллективов, родителям, чьи дети увлекаются музыкой, живописью и другими видами искусства.

Областная научная библиотека: ул. Дзержинского, 3

14 декабря в 12.00

Вход свободный