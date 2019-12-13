Владимирцев ожидают музыкально-интернациональные выходные

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Творческая встреча с деятелями искусства Франции и Бельгии 12+
В Центре французской культуры областной научной библиотеки пройдет творческая встреча с деятелями изобразительного и музыкального искусства Франции и Бельгии. Среди гостей — профессор Королевской консерватории Бельгии г-н Роман Жбанов и директор Центра культуры и юношества, художественный руководитель концертных площадок г. Монсо ле Мин (Франция) г-жа Паскаль Мартинез.
Господин Жбанов — баянист, лауреат международных конкурсов, обладатель Гран-при и Трофея мира. В течение 10 лет работал в международном центре Баяна-Аккордеона Жака Морне во Франции в тесном сотрудничестве с Франком Анжелисом. В настоящее время — арт-директор международного конкурса «Гран-При г. Монсо ле Мин» регион Бургонь, Франция, общественный деятель по развитию международных музыкальных и культурных связей.
Участники встречи представят проекты международных музыкальных конкурсов, фестивалей, выставок, поделятся опытом художественного развития детей и молодежи. Мероприятие будет интересно руководителям детских и юношеских музыкальных, художественных школ, творческих мастерских, коллективов, родителям, чьи дети увлекаются музыкой, живописью и другими видами искусства.
Областная научная библиотека: ул. Дзержинского, 3
14 декабря в 12.00
Вход свободный
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V Международный фестиваль «Боевое братство» 12+
В субботу пройдет V Международный фестиваль «Боевое братство», посвященный сороковой годовщине ввода советских войск в Афганистан. Ветераны локальных конфликтов со всей России и зарубежья соберутся во Владимире, чтобы вспомнить своё боевое прошлое, почтить память товарищей и показать молодёжи, что чувствуют солдаты на войне. На фестиваль приглашены участники военных конфликтов в Афганистане, Чечне, Сирии и Донбассе. Сейчас эти люди живут в разных городах (Луганск, Кострома, Пермь, Белгород, Владимир и других), но продолжают поддерживать связь между собой.
Участники фестиваля споют любимые фронтовые песни, за каждой из которых – судьба человека. Кроме музыкальных номеров гости увидят выступления владимирских юнармейцев. Они продемонстрируют навыки владения оружием. Все желающие смогут отведать блюда полевой кухни.
Проведение фестиваля стало возможным благодаря президентскому гранту, который организация «Боевое братство» выиграла в 2019 году.
Art Hall (бывший ДК «Точмаш»): ул. Северная, 21а
14 декабря в 11.00
Вход свободный
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Дни армянской культуры 6+
С 23 октября до 14 декабря некоммерческая организация «Национальное объединение армян «Арарат» знакомила владимирцев с традициями народа с древнейшей историей. Мероприятия завершаются в субботу большой концертной программой в Доме культуры молодежи.
Армения — первая страна, которая приняла христианство в качестве государственной религии. Большая часть армян — христиане, в их понимании культура тесно связана с религией. Местная армянская община создала во Владимире культурный центр и построила храм в честь Григория Просветителя. Ежегодно армяне в нашей области отмечают День памяти, посвященной геноциду армянского народа. Кроме этого, культурный центр проводит множество мероприятий как для иммигрантов из Армении, так и для людей, интересующихся армянской культурой.
Дом культуры молодежи: ул. Мира, 55
14 декабря 15.00
Вход свободный
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«Дуэт теноров с органом» 6+
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«Да ладно!» 12+
Самый тёплый фолк, сотканный нежностью, хрупкостью, товариществом и изумлением перед миром прошлого и настоящего. Народные песни из разных областей России — редкие, тянущие за такие струны, которых в себе и не ждёшь. Удивительный мир песенных традиций, услышанных и спетых заново. Согревающие надёжностью ритмы гитары, мохнатое гудение виолончели, перезвон укулеле и золотая нить губной гармошки — на фундаменте текучей импровизационной музыки всё вместе сплетается в неожиданный и тёплый ковёр, который хочется рассматривать, и уходить с него совсем не хочется.
Поют Ирина Шпилевая и Наталия Москалёва, Роман Ухин тоже поёт и на укулеле поигрывает. Сергей Федоров иногда поёт и на гитаре жару даёт! Вовка Кожекин — blues harp. И Женя с виолончелью. Да в общем-то поют все и танцуют все, присоединяйтесь! Очень не советуем пропускать!
ОДРИ: ул. Гоголя, 2
15 декабря в 17.00
Цена билета — 300 руб.
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Прог-фест 18+
Любишь Progressive Metal? Приходи — будет весело! Музыканты разноплановых коллективов заставят вас прыгать у сцены, а в следующую минуту тронут сердца глубокомысленной мелодией. Каждый гость фестиваля будет приятно удивлен и получит памятные подарки и сувениры! Для вас выступят группы Tanatotantra, Cortex Impulse, ALIEN GARDEN, Crimson Cry.
Одна из самых именитых российских групп этого жанра — группа Crimson Cry, сочетающая в себе динамику, драйв и мелодизм. Мощные барабаны, качающий бас, скоростные гитарные соло, обилие клавишных и заряжающий энергией вокал. На счету у Crimson Cry два студийных альбома, изданных на лейбле «Союз Мьюзик», сведением которых занимался легендарный Roland Grapow (Masterplan, ex-Helloween).
Tanatotantra – это единство начал и завершений, потерь и обретений, стремления к вечному покою и разрушительного, неугомонного поиска. Музыканты группы постоянно пытаются прорваться к новым горизонтам и конструируют неожиданные композиционные решения в каждой вещи. Стоит особо отметить, что в этот раз коллектив будет исполнять исключительно инструментальные композиции.
Cortex Impulse — квартет из Москвы исполняет человечный, напрочь лишенный мозголомной авангардности прог-хеви-метал с небольшим модерновым привкусом. Парни создают нестандартные рифовые конструкции, положенные на непростую ритмику, но жесткость оборачивается обволакивающей медитативностью, благодаря которой погружаешься в нее с головой. Группа впервые во Владимире!
ALIEN GARDEN — нетипичное инструментальное трио, исполняющее исключительно авторскую смесь дет-метала и прог-рока. Костяк группы – люди, искусно владеющие своими инструментами: инженеры и профессиональные музыканты. Им есть что сказать любой аудитории. Их музыка уместна практически везде, так как группа исполняет композиции разных стилей и направлений. Неизменно лишь одно — их искренность.
Рок-бар «Другой»: ул. Б. Московская, 14
14 декабря с 17.00 до 21.00
Цена билета – 300 руб.
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Первая фрик-дискотека 6+
Школы эксцентриков «Пуп Земли» приглашает в эти выходные на первую во Владимире фрик-дискотеку. Вас ожидают танцы под неожиданную музыку (от панк-рока до dark embient), неожиданные интерактивы, мастер-классы по открытию в себе новых движений, импровизация, свобода и творческое безумие. На этой дискотеке можно танцевать, а не дрыгаться!
Дискач пройдет в 2 дня в 2 местах:
ул. Стрелецкая, 25
14 декабря: мастер-класс в 17.00, дискотека с 18.00 до 20.00
Цена мастер-класса и дискотеки — по 100 руб.
Парк «Загородный», веранда
15 декабря: мастер-класс в 15.00, дискотека с 16.00 до 18.00
Цена мастер-класса и дискотеки — по 100 руб.
Акция: участники первого дня попадают на второй дискач БЕСПЛАТНО! Программа не повторяется!
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Международный кинофестиваль Catharsis во Владимире 12+
Международный кинофестиваль «Катарсис» проходит с 8 по 17 декабря на более чем 20 площадках (культурные центры, киноклубы и библиотеки) в нескольких городах России. Это Москва, Санкт-Петербург, Владимир, Пермь, Киров, Новосибирск, Екатеринбург, Псков, Владивосток и другие города. К просмотру предложены фильмы-экранизации, фильмы о правах человека, игровое короткометражное кино, фильмы для детей, а также документальные фильмы и клипы.
В воскресенье, 15 декабря, можно будет посмотреть следующие работы:
Короткометражный фильм «Капитан» (Россия, 2019) о контрольно-пропускном пункте на границе неизвестной империи.
Анимация: «Иконы» (США, 2018) — 500 лет мирового искусства за пять минут; «Маленький космический берег» (Россия, 2019) – о восприятии мира взрослым и ребенка; «Как песня спасла вид» (Россия, Франция, 2019) – о сохранении популяции китов.
Музыкальное видео: «Индевор»/ «Endeavor» (Израиль, 2018) — видеоклип на песню Эльзы, канадской певицы и автора песен; «Небо (небо)» (Хорватия, 2019) – видеорассказ о истории Вавилонской башни; «Океан» (Великобритания, 2019) – видеоклип о проблеме пластикового загрязнения Земли; «Ария Ажара» (Казахстан, 2019) — ария из оперы «Абай».
Социальная реклама: «Душ» (2019, India) – о сохранении питьевой воды; «Брокколи» (Россия, 2019) – о расовых предрассудках.
Фильмы и видео до 120 секунд : «Последняя сигарета на Земле: приключение в стиле стимпанк» (Словения, 2018) — приключение, строящееся от малого до большого; «Сказка для природы» (Италия, 2018) — о взаимодействии природы и животных в современном мире.
Библиотека-филиал № 2 ЦГБ Владимира: пр-кт Ленина, 12
15 декабря в 18.00
Вход свободный
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«Сказочная карусель, или Как Леший Новый год украл-2» 0+
Образцовый театр песни «Калейдоскоп» приготовил новогодний подарок для своих любимых зрителей. Это удивительнейший мюзикл, неповторимая авторская работа, очень яркие и интересные костюмы, захватывающие действие, которое не оставит равнодушным ни одного зрителя, как взрослого, так и маленького.
«Калейдоскоп» — детский вокальный коллектив. Новогодние концерты театра ежегодно радуют публику настоящими эстрадными шоу, ведь с юными артистами работают профессионалы: хореографы, режиссер, преподаватели пения, художник по костюмам, звукорежиссеры, осветители. Именно поэтому каждая программа проходит на высоком уровне.
Центр культуры и искусства на Соборной: ул. Б. Московская, 33/35
15 декабря в 13.00
Цена билета – 350 руб.
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Семейный киномарафон
Бесплатный кинотеатр ВПОО «Милосердие и порядок» порадует своих гостей в эти выходные прекрасной кинопрограммой. Каждый день детей и взрослых ждут новые мультики и художественные фильмы.
10.30 — анимационный фильм «Кунг-фу воин» (6+). Когда-то давно Великий учитель сделал обычные бобы разумными, научил их боевому искусству бессмертных, а сам вознёсся на небо…
13.30 — комедийный мультфильм «В поисках Йети» (6+). Увлекательные приключения частного детектива Нелли и ботаника-ученого Саймона, которые искренне верят в существование снежного человека Йети.
16.00 — семейный фильм «Байкальские каникулы» (6+). Коля Голиков впервые в своей жизни он отправился в детский лагерь на берегу Байкала. Там он находит капсулу с посланием 1985 года от пионера Саши Филлипова. И тут приключения начинаются.
18.30 – комедия «Мистер Феличита» (16+). Молодой итальянец предпочитает днями напролет валяться на диване и рассуждать о бренности бытия. Но его сестре нужны деньги на операцию, и Мартино соглашается подработать в доме успешного психолога.
«Милосердие и порядок»: ул. Добросельская, 2г
14 и 15 декабря в 10.30, 13.30, 16.00, 18.30
Вход свободный
Татьяна Лысова
Заглавное фото: vk.com/daladnoband
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