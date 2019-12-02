Владимирский театр драмы получил «Золотого витязя»

В Москве прошла церемония закрытия годовой программы X Международного Славянского форума искусств «Золотой витязь» и награждение лауреатов театрального форума. Главный приз — статуэтку «Золотой витязь» — получил Владимирский академический театр драмы за спектакль «Анна Каренина» в постановке Владимира Кузнецова. Также золотыми дипломами фестиваля был отмечен творческий коллектив спектакля: композитор Фаустас Латенас, сценограф Дмитрий Дробышев и художник по свету Сергей Скорнецкий.

Почетные награды были вручены 29 ноября в Зале церковных соборов храма Христа Спасителя. А вот жюри Международного театрального форума «Золотой витязь» в полном составе пришлось приехать во Владимир, чтобы оценить наши спектакли «Анна Каренина» и «Тайна старого дома». Как прокомментировал директор театра Борис Гунин: «Это связано с тем, что «Витязь» не может найти подходящую сцену для показа «Анны Карениной».

Поздравляем замечательный коллектив драмтеатра и желаем ему новых творческих успехов!

Справка. Международный театральный форум «Золотой витязь» проходит с 2003 года. За годы своего существования он стал в России одним из крупнейших международных театральных фестивалей, который собирает всё лучшее, что есть в театральном искусстве народов России и стран славянского мира. Цель форума — укрепление традиций русского психологического реалистического театра, классической театральной школы, расширение творческих связей и взаимное обогащение театральных культур, популяризация национальной классической драматургии народов России, лучших образцов драматургии, отвечающих девизу «За нравственные идеалы, за возвышение души человека». Президент Международного театрального фестиваля «Золотой витязь» – сопредседатель Общественной палаты Союзного государства, заместитель председателя Общественного совета при Минкультуры РФ, член Патриаршего Совета по культуре, народный артист России Николай Петрович Бурляев.

Татьяна Лысова

Фото Владимирского театра драмы