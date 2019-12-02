Владимирские вожатые вошли в топ-20 лучших

Оздоровительная смена «Богатырские игры», которая ежегодно проводится в областном лагере «Олимп», вошла в двадцатку лучших проектов страны. Владимирские вожатые приняли участие во всероссийском конкурсе «Вожатые России». В Екатеринбурге соревновалось более 100 вожатых из 32 регионов страны. Проект «Олимпа» занял 14-ю строчку рейтинга.

— Мы провели уже три лагерные смены «Богатырские игры». Дети учатся народным и дворовым играм. Наша главная цель — популяризация здорового образа жизни через игру, — рассказывает инструктор-методист лагеря «Олимп» Олег Иванов.

Народным играм научили 52 вожатых и 1000 детей.

Участники конкурса в течение трех дней делились опытом, устраивали командные игры и мастер-классы. В конкурсе также принимал участие еще один проект от Владимирской области — профильная смена для детей из общественных объединений «Данко». Жюри также высоко оценило эту программу, включив в топ-20.

Путевки в эти смены можно купить, а отдельным категориям детей отделы соцзащиты выделяют их бесплатно. Работающие родители платят 20% от стоимости путевки. Остальное компенсирует бюджет.

Как «Призыв» сообщал ранее, во Владимире завершился конкурс «Мама-предприниматель». Грант в размере 100 тысяч рублей получит Екатерина Мочалова за проект создания кинологического центра.

Анна Тумановская

Фото группы «Вожатые России»