Владимирские лыжники – олимпийские чемпионы: что вы о них знаете?

У кого из владимирских лыжников за несколько лет до Олимпиады-1988 в Калгари медики сборной обнаружили аномалию сердца, но не решились поставить крест на перспективном спортсмене, а он завоевал «золото» на дистанции 30 км? Анфиса Резцова Павел Ростовцев Алексей Прокуроров Правильно! Неправильно! -

Кто еще из владимирских лыжников получил на Олимпиаде в Калгари золотую медаль? Ольга Данилова Анфиса Резцова Павел Ростовцев Правильно! Неправильно! -

О ком из владимирских спортсменов говорили, что он «стреляет как ковбой, а бегает как его лошадь»? Анфиса Резцова Павел Ростовцев Алексей Прокуроров Правильно! Неправильно! -

Кто из владимирских спортсменов стал олимпийским чемпионом в двух зимних видах спорта: биатлоне и лыжных гонках? Ольга Данилова Анфиса Резцова Павел Ростовцев Правильно! Неправильно! -

Кто из владимирских лыжников дважды был знаменосцем олимпийской сборной России? Анфиса Резцова Павел Ростовцев Алексей Прокуроров Правильно! Неправильно! -

Кто из владимирских лыжников в эстафете подвел свою команду на Олимпиаде-2002 и, напротив, вырвал для своих серебряную медаль на Олимпиаде-2006? Ольга Данилова Анфиса Резцова Павел Ростовцев Правильно! Неправильно! -

Кто из владимирских лыжников стал единственным в мире участником пяти (!) Олимпиад? Анфиса Резцова Павел Ростовцев Алексей Прокуроров Правильно! Неправильно! -

Кто из владимирских лыжников взял на Олимпиаде-1998 в Нагано сразу два «золота»: на 15-километровой дистанции и в эстафете, а также «серебро» в гонке преследования? Ольга Данилова Павел Ростовцев Алексей Прокуроров Правильно! Неправильно! -

Кто из владимирских лыжниц стал впервые олимпийским чемпионом после рождения сыновей-близнецов? Ольга Данилова Анфиса Резцова Никто Правильно! Неправильно! -