Владимирская селедка под шубой покорила шефа Ивлева

Светлана Балыкина стала финалистом зимнего гастротура Константина Ивлева и претендентом на норковую шубу. Кулинар покорила шефа своим салатом сельдь под шубой в виде большого снежка. Светлана работает диджеем на радио во Владимире. Рецептом она не поделилась, но призналась, что тот испытывался на близких годами. Так что «снежок» или, как его еще называл во время проб новогодних салатов Константин Ивлев, «берлога» уже признанный кулинарный шедевр.

Константин Ивлев, шеф-повар и ведущий кулинарных баттлов

Светлана, которая выиграла, выполнила салат очень необычно. Вроде гениального ничего нет. Человек просто сделал селедку. Я сначала подумал, что это снежок.

На Новый год мы всегда стараемся подходить творчески к оформлению блюд. Дни рождения всегда проходят быстро, а вот к Новому году начинаем готовиться заранее.

На этап гастротура во Владимире заявилось всего пять участников. В Нижнем Новгороде было гораздо больше, но Константин Ивлев был только этому рад, потому что напробовался новогодних салатов в соседнем городе. Тем не менее, шеф уделил внимание каждому блюду участников. Он обстоятельно рассматривал, пробовал и нюхал салаты.

Константин Ивлев считает, что на тарелке «Шубу» нужно перемешивать для полноты вкуса.

Вторым победителем стал фермер Вячеслав Лашков, который представил оливье с балыком собственного приготовления. Теперь оба участника отправятся на финал гастротура. Но до этого еще есть время. Команде Ивлева еще предстоит посетить Ярославль, Вологду и Великий Устюг.

Порадовало, что известный шеф-повар настаивает на традиционном новогоднем застолье: советские комедии, тазики салатов и праздничное обращение президента.

Константин Ивлев, шеф-повар и ведущий кулинарных баттлов

Находясь в туре, я хочу понять, есть ли что-то, что может изменить новогодний стол русского человека.

Я как профессиональный повар не нашел ни одного рецепта, который смог бы заменить «Иронию судьбы» и оливье. А может, этого и не надо.

«Призыв» ранее представил «индекс оливье». Подсчитали, сколько денег придется потратить на продукты.

Анна Тумановская

Видео «Призыва»

Заглавное фото: vladimir-city.ru