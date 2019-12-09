Владимирская область попала в красную зону по ОСАГО

Владимирская область заняла седьмое место среди регионов по убыточности ОСАГО и страховому мошенничеству. Причем, по данным российского союза автостраховщиков, год за годом ситуация в регионе ухудшается. Во всем винят автоюристов и аварийных комиссаров, которые берут со страховых компаний «лишние» выплаты. Речь идет о помощи в оформлении ДТП, урегулировании дел с ремонтными организациями, а также об оплате услуг юристов и техэкспертов. Подтверждают эти заключения данные по судебным издержкам. В регионе страховщики тратят почти вдвое больше денег на компенсации по суду, чем на возмещение убытков по основному требованию, а именно 73 миллиона рублей.

— Недобросовестные автоюристы уговаривают попавших в аварию автовладельцев передать им право получения судебной компенсации прямо на месте ДТП, выставляя само дело заведомо проигрышным. После такой «обработки», участникам ДТП сразу вручается определенная сумма, а сами автоюристы добиваются в суде максимального возмещения от страховщика, включая моральный ущерб и накладные расходы, — рассказывают в российском союзе автостраховщиков. — Одной из самых популярных комбинаций является инсценировка ДТП якобы незнакомыми друг с другом водителями. Они устраивают поддельную аварию, предварительно установив на автомобиль разбитые запчасти. Затем обращаются в страховую за возмещением «убытков».

Страховщики бьют тревогу, потому что тех денег, что отдают водители при покупке полисов ОСАГО, не хватает на компенсацию тем, кто попал в ДТП.

Страховщики на каждые 100 рублей собранной премии по ОСАГО выплачивают 106 рублей в виде выплат.

Страховщики призывают водителей больше использовать такой способ оформления ДТП как европротокол. Сумма возмещения — 100 до 400 тысяч рублей. Можно скачать мобильное приложение «ДТП Европротокол» и заполнить все бумаги по инструкции.

Ранее «Призыв» сообщал, что новые камеры фотовидеофиксации поставили на дорогах Владимирской области.

Анна Тумановская

Фото: riastrela.ru