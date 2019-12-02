Владимирская область поднялась в зарплатном рейтинге регионов

Владимирская область за год поднялась на три пункта в зарплатном рейтинге регионов, который составили эксперты «РИА Рейтинг». Теперь мы на 59-м месте из 85-ти, год назад были на 62-ом. Судя по данным исследования, в регионе стало чуть больше людей, получающих в месяц свыше 100 тысяч рублей: 1,5% против прошлогоднего показателя в 1,01%. Сократилось и число жителей с зарплатой менее 15 тысяч рублей. Год назад их было 24%, сейчас 16,7%. Средняя зарплата, получаемая на руки, по области, согласно исследованию, составляет 25 800 рублей.

В качестве основного показателя ранжирования в рейтинге была использована доля высокооплачиваемых работников с зарплатой более 100 тысяч рублей и доля низкооплачиваемых, заработок которых менее 15 тысяч рублей в месяц, а также диапазон самых распространенных зарплат в регионе, отмечается в исследовании.

Лишь 1,5 % жителей Владимирской области зарабатывают свыше 100 тысяч рублей.

Самые высокие заработные платы в России в 2019 году зафиксированы на Чукотке, где более 32% жителей зарабатывают свыше 100 тысяч рублей. На втором месте Ямало-Ненецкий автономный округ, где доля высокооплачиваемых сотрудников составляет 31,7%. На третьей позиции — Москва с результатом 27,4%. В самом конце рейтинга оказалась Кабардино-Балкарская республика (0,7%).

Примечательно, что в списке аутсайдеров рейтинга оказались и наши соседи – Ивановская область. Регион расположился аж на 81 строчке рейтинга. Зарплату выше ста тысяч рублей там получают 0,9 процента жителей, 24,9 процента зарабатывают менее 15 тысяч, чистая зарплата составляет 21 400 рублей.

Ранее «Призыв» сообщал, что владимирцы не могут сделать дополнительных сбережений на будущую пенсию. Главная причина — банальная нехватка денег.

Ольга Ефремова

Фото: blog.sljaka.com