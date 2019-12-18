Владимир сэкономил на бездомных собаках два миллиона рублей

Власти Владимира сэкономили два миллиона рублей на отлове и содержании бездомных животных. Эти деньги город теперь вернет в областной бюджет. Отдельный вопрос — почему крупная сумма осталась? Сложившуюся ситуацию обсудили на комитете горсовета по жизнеобеспечению. Ольга Деева предложила израсходовать деньги на строительство муниципального приюта. Но средства эти целевые и использовать не по назначению их нельзя. При этом бездомных животных на улицах хватает, а вот ловить их некому. И дело не в деньгах, уверяют в управлении ЖКХ.

Дмитрий Еропов, заместитель начальника управления ЖКХ администрации Владимира:

Коммерческие предложения, которые у нас есть, мы по ним работаем.

На следующий год мы их пересмотрим.

Цена достаточная для содержания животных, и ее намеренно завышать мы, конечно, не будем.

Вопрос не просто в цене. Сейчас к нам не приходят люди, которые готовы заниматься этими работами. Их нет.

Просто прийти и заработать быстрых денег, нам такие подрядчики не нужны, не известно, чем это закончится.

Нам нужна прозрачная процедура отлова и возврата животного в естественную среду.

Поэтому у нас с каждым выездом ездит человек от и до: утром встал, в 7 часов уехали, в три вернулись, заехали в приют, собак сдали.

На следующий день собак забрали по списку, с фотографиями.

В этом году Владимиру на решение проблемы бездомных собак и кошек было выделено 6 миллионов рублей. И если в первом полугодии эти деньги направлялись в «Амест», то уже летом строительная компания, для которой отлов животных не профильный бизнес, отказалась от данного вида работ. После серии нападений агрессивных собак на жителей города «Амест» критиковали со всех сторон. Видимо, поэтому руководство фирмы решило держаться от четвероногих подальше.

Властям Владимира пришлось заключать контракт с индивидуальным предпринимателем.

Но возможности ИП ограничены. В его распоряжении один ветеринар и один автомобиль. Но даже если бы в фирме работали несколько групп отлова, девать собак было бы некуда, считают представители власти.

Дмитрий Еропов, заместитель начальника управления ЖКХ администрации Владимира:

Представим, что эта ситуация возможна.

Он найдет еще машины, найдет людей, двух ветеринарных врачей.

Управление ЖКХ найдет еще двух сотрудников, которые с ним будут ездить.

У нас встанет такой вопрос: у нас появится быстрая схема по подаче животных в «Атлант».

Их будет некуда принимать.

Сейчас у нас есть движение, мы привозим в день две-три собаки, мы успеваем старых забрать.

Если мы будем привозить в день по 8-10, их негде будет размещать.

В общей сложности в этом году стерилизовать, привить, чипировать и выпустить в естественную среду обитания планируется 370 животных. И как уверяют чиновники, это максимальное количество. «Атлант» рассчитан на 400 животных. И сейчас он работает на максимуме своих возможностей.

Между тем уже после Нового года у животных начинается гон. Бездомные собаки снова могут начать сбиваться в стаи. И тогда исключать новых случаев нападения на человека нельзя. В январе и феврале этого года во Владимире было зафиксировано сразу несколько актов агрессии со стороны животных. Женщина, на которую напали в гаражно-строительном кооперативе, стала инвалидом. Сейчас она требует компенсации морального и материального вреда от властей, компании «Амест» и приюта «Атлант». По этому делу начался судебный процесс.

Ранее «Призыв» сообщал, что новая служба отлова не справилась с бездомной собакой на кладбище.

Полина Тарбеева

Фото и видео «Призыва»