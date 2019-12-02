ВИЧ перестал быть болезнью маргиналов

1 декабря отмечался Всемирный день борьбы со СПИДом. Только за последние 35 лет в мире ВИЧ было инфицировано 74,9 миллиона человек. От сопутствующих болезней умерло 32 миллиона. Красная ленточка, сложенная перевернутой буквой V, – международный символ борьбы со СПИДом. Заведующая Областным центром профилактики и борьбы со СПИД Татьяна Замковая рассказала, какая обстановка с ВИЧ-инфекцией во Владимирской области, кто находится в зоне риска, какие способы заражения сейчас самые распространенные, где провериться анонимно и бесплатно и что делать, если тест показал положительный результат.

ВИЧ – это опасно, но уже не приговор

Многие путают понятия ВИЧ и СПИД. ВИЧ (вирус иммунодефицита человека) поражает иммунную систему человека. Самое печальное — при заражении большинство людей не испытывают никаких ощущений и живут своей обычной жизнью, являясь источником заражения. А их иммунная система постепенно разрушается. Явных симптомов ВИЧ может не быть, а может через несколько недель после инфицирования развиться состояние, похожее на ОРЗ: повышенная температура, боль в горле, суставах и мышцах, усталость, может появиться сыпь, увеличение лимфатических узлов.

СПИД (синдром приобретенного иммунодефицита) — это последняя стадия развития ВИЧ-инфекции. СПИД не является отдельной болезнью, а проявляется в форме различных заболеваний и/или злокачественных опухолей.

Долгие годы ВИЧ был смертельным приговором. В начале эпидемии, когда не было эффективных препаратов, СПИД развивался у больных через несколько лет после заражения вирусом. После этого человек мог прожить еще примерно 8-12 месяцев. И яркий пример этому американский певец Фредди Меркьюри. Пять лет он боролся со своей болезнью, но умер в 1991 году.

К счастью, современная медицина шагнула далеко вперед. С 1996 году в мире стала применяться комбинированная антиретровирусная терапия и продолжительность жизни больных ВИЧ-инфекцией значительно увеличилась. Статистика показывает, что с ВИЧ-диагнозом люди сейчас живут 25-30 лет.

А умирают, потому что не всегда терапия начинается вовремя. А еще потому, что многие люди сейчас отрицают болезнь. В настоящее время в стране набирает обороты движение «ВИЧ-диссиденство». Заболевшие отказываются от тестирования, лечения, считают, что антиретровирусная терапия — результат «заговора фармкомпаний», а связи между ВИЧ и СПИДом нет. Страшно, что движение массовое: в одной из социальных сетей в группе отрицающих около 17 000 человек.

Совсем недавно в Санкт-Петербурге умерла 10-летняя девочка, которая воспитывалась в семье, отрицающей существование ВИЧ. И если это явление не остановить, с каждым месяцем количество смертей будет увеличиваться, говорят медики. Чтобы бороться с ВИЧ-диссидентами, уберечь общество от стремительного распространения болезни, помочь врачам лечить больных, Минздрав внес в правительство законопроект, который запретит распространять недостоверную информацию о влиянии ВИЧ-инфекции на организм человека.

Портрет заболевших изменился

Владимирская область не входит в число высокопораженных ВИЧ-инфекцией регионов. В Центральном федеральном округе мы где-то на 5-6 месте, а по России – в середине списка всех регионов. Серьезнее всех ситуация в Кемеровской, Иркутской, Свердловской, Самарской и Челябинской областях. По словам Татьяны Замковой, ситуация в нашей области стабилизировалась:

— Если раньше ежегодный прирост больных в нашей области был 15% и даже 40% в год, то в последние годы прирост составляет 2-4%. За все время наблюдения в регионе было зарегистрировано 6278 ВИЧ-инфицированных граждан, из них умерли 1 375. За 10 месяцев 2019 года на ВИЧ-инфекцию было обследовано более 281 000 жителей региона. Выявлено 515 новых случаев ВИЧ — у 316 мужчин и 199 женщин.

Раньше, 10-15 лет назад, основным путем заражения было внутривенное употребление наркотиков. Наибольшее количество зараженных – это были молодые мужчины, которые употребляли наркотики, алкоголь, не имели работы, семьи. Сегодняшний портрет заболевших изменился: это уже не маргиналы, а социально активные граждане, имеющие семью, работу, жилье, стабильный доход.

Самый распространенный путь заражения ВИЧ сегодня — через половой контакт.

Рискованное сексуальное поведение привело к выходу эпидемии из уязвимых групп населения в общую популяцию.

В нашем регионе 56,8% впервые выявленных больных заразились при гетеросексуальных контактах; 1,8% – при гомосексуальных контактах.

Среди впервые выявленных ВИЧ-инфицированных больше женщин в возрасте 35-40 лет, которые инфицировались половым путем.

Доля инфицированных ВИЧ при внутривенном употреблении наркотиков составила 41,0%.

Дети под ударом

Третий вид заражения ВИЧ-инфекцией – так называемый «вертикальный путь»: от матери к ребенку. Передача ВИЧ может произойти на трех этапах: во время беременности, родов и кормления грудью. На каждом из этих этапов риск передачи можно существенно снизить. Если женщина во время беременности, родов, будет принимать антиретровирусные препараты, а грудное вскармливание будет заменено искусственным, то риск передачи ВИЧ от матери ребенку составит всего 1-2%. Если выше перечисленных мер предпринято не будет, то риск заражения повышается до 50%.

— За все годы наших наблюдений во Владимирской области на 1 ноября 2019 года от ВИЧ-положительных матерей родилось 1 119 детей, из них 64 ребенка были инфицированы ВИЧ, — рассказывает Татьяна Николаевна, — После рождения дети наблюдаются педиатром нашего центра до полутора лет. Если все хорошо, ребенок с учета снимается. Если у ребенка установлен диагноз ВИЧ-инфекции, то малыш сразу начинает получать антиретровирусную терапию.

Что делать, куда бежать?

Итак, кто же в группе риска? Кому нужно обязательно провериться на ВИЧ-инфекцию?

Если у человека были незащищенные половые контакты.

Если человек использовал шприцы или иглы после кого-то.

Если женщина ждет ребенка.

Если делались татуировки.

Рекомендуется пройти тест тем людям, у которых есть инфекции передающиеся половым путем, гепатит В или С, туберкулез.

Если у вас есть какие-то сомнения по поводу своего ВИЧ-статуса, сдайте тест.

Когда пациент приходит для тестирования на ВИЧ в центр либо в поликлинику по месту жительства, он проходит предтестовое консультирование. Врачам нужно знать причину обращения, когда состоялся факт заражения. Иногда пациенты говорят: «Три дня назад был незащищенный половой контакт». Если сдать анализ через 3 дня после такого контакта, то результат анализа на ВИЧ будет отрицательный, потому что ответ организма на вирус не определяется в первые недели и даже месяцы. Три-шесть месяцев − реальный срок, чтобы сказать о диагнозе определенно. При проведении предтестового консультирования, врачи рассказывают пациенту об этом, информируют о путях передачи ВИЧ, способах защиты от заражения ВИЧ, согласовывают дату следующего тестирования.

Что делать, если тест на ВИЧ положительный

— Если результат положительный, мы берем пациента на диспансерный учет, проводим множественные исследования, в том числе на иммунный статус и вирусную нагрузку, — рассказывает Татьяна Замковая, — В зависимости от стадии заболевания он приходит к нам в центр раз в 3-6 месяцев. Если появляются проблемы со здоровьем, визит происходит раньше.

Терапия назначается сразу после подтверждения диагноза. Чем раньше начинается лечение, тем меньше вероятность развития СПИДа, преждевременной смерти. Пациент должен принимать лекарства регулярно и в определенное время. Лекарства останавливают развитие вируса, но не убивают его.

В лечении главное – непрерывность приема препаратов, которые предоставляются бесплатно.

Не только для пациентов, но и для их близких в центре работает психолог. Вместе с ним пациенты проходят стадии отрицания, сомнения, депрессии и принятия своего диагноза. Психолог помогает преодолеть кризисы, оказывает поддержку.

— Как вы считаете, сегодня профилактика ВИЧ в регионе достаточная? Мне кажется, раньше было больше социальной рекламы, плакатов?

— На мой взгляд, достаточно. Задействованы СМИ, интернет, библиотеки, лечебные и учебные заведения. Специалисты нашего центра совместно с волонтерами-медиками проводят профилактические мероприятия в учебных заведениях, трудовых коллективах.

В этом году Владимирская область приняла участие во всероссийской акции «Тест на ВИЧ: Экспедиция 2019». Экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию прошло в 5 городах Владимирской области: Владимире, Коврове, Муроме, Александрове, Гусь-Хрустальном. Оно проводилось на центральных площадях, в парках и скверах, у торговых центров и культурно-развлекательных заведений.

Призываем вас, наш читатель, позаботиться о своём здоровье и узнать свой ВИЧ-статус! Если он окажется положительным, ищите помощи в Центр-СПИД. И помните, люди, получая своевременную терапию, с таким диагнозом живут долго и качественно.

Важная информация:

Центр-СПИД располагается в консультативной поликлинике ГБУЗВО «ОКБ» (Судогодское шоссе, 41).

Прием ведут:

три врача-инфекциониста (каб.200, 200-а., тел.: 32-99-43);

врач-терапевт (каб.200-б);

врач-педиатр (каб.212, тел.: 32-90-86);

психолог (каб.210-а, тел.: 32-93-79 ).

Центр работает ежедневно с 8-00 до 13-00, кроме выходных.

В центре можно получить консультацию по вопросам профилактики, лечения ВИЧ-инфекции, пройти бесплатное обследование на ВИЧ, в том числе и анонимно. Сдать анализ на ВИЧ бесплатно можно также в поликлинике по месту жительства.

Елена Середина

Заглавное фото: st5.stblizko.ru