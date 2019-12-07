Верба распустилась в Вязниках в начале декабря

Житель Вязников стал свидетелем необычного явления природы. В начале декабря в городе распустилась верба. Игорю Федотову удалось снять набухшие почки на видео. Мужчина смонтировал клип и назвал его «Зима отменилась». На кадрах — весенние ручьи и проснувшиеся деревья. Мужчина считает, что феномен спровоцировала аномально теплая погода. В начале зимы столбики термометра показывают плюсовую температуру.





Православные считают, что в ночь с 3 на 4 декабря, в канун празднования Введения Богородицы во Храм, почки вербы «оживают». Это чудо происходит даже в мороз. А уж если температуры положительные – деревьям распускаться сам Бог велел.

Люди верующие говорят, верба распустилась не просто так.

В прошлом году свидетелем аналогичного явления стал житель Суздаля Артемий. Ему удалось запечатлеть чудо на фото. Молодой человек вышел к месту, где растет дерево в 23.40 и смог наблюдать, как почки трещат.

Экологи, правда, полагают, что ничего удивительного в поведении растения в такую погоду нет. Аномально тёплый декабрь разбудил деревья. Того и гляди, полезет мать-и-мачеха, начнутся другие проявления, обычно наблюдающиеся по весне.

— Сейчас днём на улице до трёх градусов тепла. Температура очень теплая для зимы. Деревья ожили. Для этого времени года — это ненормально, — пояснил «Призыву» старший преподаватель кафедры экологии и биологии ВлГУ Руслан Жуков, — Если и дальше погода будет мягкой, то верба не пострадает. Процессы приостановятся, и дерево спокойно перезимует. Верба адаптирована к нашим погодным условиям. Но если ударят морозы, тогда соцветия погибнут. Это плохо.

Ранее «Призыв» сообщал, что бесснежная зима может быть опасна для цветов, декоративных кустарников и плодовых растений.

Полина Тарбеева

Фото: rizdvyanyi.cerkov.ru