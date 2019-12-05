Уважаемые налогоплательщики!

Внесены важные изменения в Федеральный закон «О Бухгалтерском учете»(№402-ФЗ от 06.12.2011)

С 1 января 2020 года:

отменена обязанность представлять отчетность в Росстат;

представлять отчетность вся годовая бухгалтерская отчетность представляется в налоговые органы только в виде электронного документа через операторов электронного документооборота.

Перечень операторов электронного документооборота размещен на информационном стенде Вашей Инспекции.

Если Вы субъект малого предпринимательства(среднесписочная численность не более 100 человек и доход не более 800 млн руб.), то бухгалтерская отчетность представляется Вами:

в 2020 году– в виде электронного документа через оператора электронного документооборота или в виде бумажного документа;

с 2021 года — только в электронном виде через оператора электронного документооборота.

Фото: pbs.twimg.com