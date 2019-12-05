Уважаемые налогоплательщики!
Внесены важные изменения в Федеральный закон «О Бухгалтерском учете»(№402-ФЗ от 06.12.2011)
С 1 января 2020 года:
- отменена обязанность представлять отчетность в Росстат;
- вся годовая бухгалтерская отчетность представляется в налоговые органы только в виде электронного документа через операторов электронного документооборота.
Перечень операторов электронного документооборота размещен на информационном стенде Вашей Инспекции.
Если Вы субъект малого предпринимательства(среднесписочная численность не более 100 человек и доход не более 800 млн руб.), то бухгалтерская отчетность представляется Вами:
- в 2020 году– в виде электронного документа через оператора электронного документооборота или в виде бумажного документа;
- с 2021 года — только в электронном виде через оператора электронного документооборота.
Фото: pbs.twimg.com
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