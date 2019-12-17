В забытой усадьбе Танеевых жили герои Северной войны

Деревня Андрейцево — одно из 17 селений Пенкинского сельского муниципального образования Камешковского района. Она расположена близ села Гатиха у Долгого озера — древней старицы реки Клязьмы. Сегодня там обитают в основном дачники, хотя еще в 1920-е годы в данном населенном пункте насчитывалось более сотни крестьянских дворов, в которых проживало почти 500 человек.

В XIX – первой четверти XX веков Андрейцево находилось в составе Лаптевской волости Владимирского уезда, а с 1940 года вошло в новообразованный Камешковский район.

По церковной линии Андрейцево относилось к приходу храма Омутец-Пестьянского погоста, который ныне слился с Гатихой в единый населенный пункт. Как удалось выяснить, в XVII-XVIII веках Андрейцево являлось владением семейства Танеевых из того же знаменитого рода, к которому относился выдающийся композитор Сергей Иванович Танеев.

В Андрейцево находилась еще одна усадьба Танеевых, которая, впрочем, в отличие от усадьбы Танеевых в селе Маринино нынешнего Ковровского района, где ныне создан музей, не сохранилась. Тем не менее ее история, как и сведения о ее владельцах, представляют немалый интерес для любителей владимирской старины.

Как Андрейцево попало Танеевым?

Первым владельцем Андрейцево из числа Танеевых стал Гавриил Васильевич Танеев, служивший стольником (это был достаточно высокий чин, который позже часто приравнивали в войсках к полковнику) при государях Федоре III Алексеевиче и его младших братьях Иване V и Петре I. Тогда Андрейцево писалось не деревней, а сельцом, то есть в ней существовала усадьба владельца Г.В. Танеева. Как попало Танеевым это имение — по наследству или по купчей, пока неизвестно. Однако еще отец Гавриила Василий Иванович Танеев, служивший стольником патриарха Московского и всея Руси Филарета (Романова), отца первого царя из новой династии Михаила Федоровича Романова, упоминается в документах как помещик Владимирского уезда.

Между тем Андрейцево как раз относилось именно к Владимирскому уезду, причем и до образования Владимирской губернии, и позже — в губернский период. Поэтому не исключено, что усадьбой в сельце Андрейцево владел еще В.И. Танеев.

Герой Северной войны

У Гавриила Танеева, согласно родословной, было четверо сыновей: Федор, Петр, Лев и Александр. Два старших брата, по-видимому, умерли в молодых летах (детская смертность в ту пору была весьма велика), а два младших, унаследовавших от отца Андрейцево, приняли участие в Северной войне со Швецией в царствование Петра Великого.

Лев Гавриилович Танеев родился примерно в 1667 году и на кровопролитную и затяжную войну со шведами попал уже человеком средних лет. Похоже, в офицеры он так и не вышел. После тяжелого ранения в одном из боев полковой лекарь ампутировал ему руку. Ставший инвалидом ветеран вышел в отставку и поселился в родовой усадьбе Андрейцево, где в 1721 году узнал о победоносном окончании долгой Северной войны.

Вскоре после этого Лев Гавриилович скончался. Его вдова Дарья Потаповна, девичья фамилия которой пока неизвестна, надолго пережила своего супруга. К тому же, скорее всего, она была намного моложе мужа.

Любимец Петра I

Гораздо более успешной оказалась карьера самого младшего из сыновей стольника Гавриила Александра Гаврииловича Танеева, родившегося в 1693 году и, вероятно, проведшего детство в имении отца в Андрейцево. Он начал службу в 20-летнем возрасте в 1713 году в лейб-гвардии Преображенском полку — старейшем полку русской гвардии, созданном Петром Великим. Еще будучи сержантом (а в гвардии той поры и это был немалый чин), расторопный сметливый гвардеец приглянулся государю, который сделал его своим личным курьером и пожаловал в офицеры.

Александр Танеев сопровождал царя во многих боях и походах и участвовал в знаменитой Полтавской битве. Ко времени заключения Ништадтского мира со Швецией в 1721 году Танеев уже был лейб-гвардии поручиком и в награду от царя получил следующий по старшинству чин капитан-поручика гвардии. Так как гвардейцы имели тогда старшинство на два чина по сравнению с армейцами, то капитан-поручик гвардии соответствовал армейскому майору.

По своему чину и положению Александр Танеев входил в высшее общество новой северной столицы. Например, известно, что в 1723 году он участвовал в большом придворном маскараде в Санкт-Петербурге с участием царской фамилии и самого государя. А после смерти Петра I в 1726 году его вдова и преемница императрица Екатерина I пожаловала 33-летнего офицера в лейб-гвардии капитаны. А гвардейский капитан тогда соответствовал армейскому подполковнику.

Спокойная старость в Андрейцево

При императрице Анне Иоанновне, когда при дворе началось засилье иноземцев во главе с фаворитом царицы герцогом Бироном, капитан Танеев вышел в отставку «для производства к статским делам», причем ему был присвоен военный чин бригадира (бригадного генерала), относившийся к V классу петровской «Табели о рангах». Однако не у дел бригадир Танеев оставался недолго. Вскоре его назначили на высокий пост московского военного коменданта.

При вступившей на престол в 1741 году дочери Петра Великого императрице Елизавете Петровне, которая всегда отличала давнего сослуживца и близкого соратника своего отца, Александр Гавриилович, находясь уже в преклонном возрасте, окончательно вышел в отставку и скончался в 1761 году в возрасте 68 лет. Остаток своих дней он провел в усадьбе Андрейцево. Точное место погребения петровского гвардейца бригадира А.Г. Танеева пока не установлено.

Когда ветеран Северной войны доживал в родовом «дворянском гнезде», в лейб-гвардии Преображенском полку служили трое его сыновей: Алексей, Александр и Петр, а четвертый, самый старший, Лука Александрович Танеев, достигнув в том же полку первого офицерского чина лейб-гвардии прапорщика, уже вышел в отставку. Это поколение Танеевых относилось уже к «золотому веку» Екатерины II. Однако сыновья бригадира Танеева мужского потомства не имели, а их имения перешли по женской линии в другие роды. Но, так или иначе, более столетия сельцо Андрейцево принадлежало семейству Танеевых, в том числе героям Северной войны.

Исчезнувшее имение

Как выглядела танеевская усадьба в Андрейцево, точно неизвестно. Там находился одноэтажный деревянный господский дом с многочисленными хозяйственными строениями и садом из плодовых деревьев. Усадебные парки в ту пору еще не устраивали, они появились по большей части в последней четверти XVIII столетия.

Сегодня от усадьбы Танеевых в Андрейцево не осталось и следа. Тем не менее эта камешковская деревня навсегда останется одним из примечательных танеевских мест Владимирского края.

Николай Фролов

Фото автора и из открытых электронных источников