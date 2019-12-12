В селе Лыково погибает «Страшный суд»

Не так давно село Лыково Юрьев-Польского района по-настоящему прославилось. Здесь установили так называемый «Лыковский шишак». Арт-объект представляет собой огромный шлем, как будто собранный из пазлов, и отсылает нас к далеким событиям XII-XIII веков, когда Русь горела в огне междоусобиц. Старинный шлем (исторический прототип памятника) нашла здешняя крестьянка в начале XIX века. И принадлежал артефакт кому-то из владимирских князей. Можно ли сказать, кому точно? О версиях позже.

Когда подъезжаешь к селу, сразу примечаешь вдалеке изящный сельских храм. И только оказавшись совсем близко, понимаешь, какой он огромный! Это Покровская церковь (церковь Покрова Божией Матери), построенная в начале XIX века на пожертвования местных жителей. Да! Обычные землепашцы на собственные средства смогли возвести здание высотой в 40 метров и площадью 1500 квадратных метров. И это еще уменьшенный проект, так как денег на больший масштаб не хватило.

Настоятель храма отец Дионисий так и говорит:«Покровская церковь — это памятник русским крестьянам, которые ее построили, сберегли и отстояли в смутные времена гонений на веру. Одна женщина не побоялась и даже написала письмо Калинину с просьбой не закрывать храм. Многих селян осудили по так называемому «лыковскому делу». Но церковь была спасена».

Действительно, храм никогда не закрывался и не разорялся. Во все времена в нем шли богослужения. Сегодня здесь домашняя обстановка, все обустроено с большой любовью. Много пожертвованных прихожанами икон с памятными надписями. Есть даже музей, организованный настоятелем. Тут и старинные венцы с держателями, и «обыски» молодых, которых подробно опрашивали перед вступлением в брак, и разнообразные церковные предметы, и уникальные исторические документы. Отец Дионисий сам проводит экскурсии.

А еще верующие едут в Лыково, чтобы поклониться чудотворной иконе Иверской Божией Матери, написанной на Афоне. Почему чудотворная? По рассказам настоятеля, икона замироточила накануне большого пожара, возникшего от попадания молнии в колокольню, которая полностью выгорела. Сегодня благодаря пожертвованиям здание восстановлено. Местные жители считают, что таким образом икона помогла обновить храм.

Но самая впечатляющая достопримечательность Покровской церкви — это подлинная стенопись «Страшный суд» (1838 год), выполненная в академическом стиле неизвестным художником.

Таких росписей во Владимирской области уже не осталось: многие были закрашены в советские времена, а иные разрушились. И только здесь пока сохранилась. Огромную, во всю высоту храма, стенопись за 200 лет ни разу не реставрировали. В отдельных местах рисунок осыпался, где-то видны следы протечек. На восстановление нужны огромные средства, которые местному крестьянству, видимо, уже не осилить. Так и погибает «Страшный суд» в селе Лыково, в самом сердце Юрьева Ополья.

А о том, кто же из русских князей и при каких обстоятельствах потерял свой шлем близ Лыково, что согласовывал сельский священник с председателем колхоза в сталинские времена, почему на одном из фрагментов стенописи сердце Богоматери пронзает кинжал и кого же будут судить на Страшном суде, расскажет народный гид Алексей Валентинович в новом выпуске программы «Точка на карте». Ему и слово. Обязательно досмотрите видео до конца и увидите, какой чудесный вид открывается с новой колокольни.

В этом выпуске:

1.34 — какие деревянные храмы были в Лыково до строительства в 1811 году Покровской церкви;

2.32 — история братоубийственной войны и «Лыковский шишак»;

3.49 — почему Покровскую церковь называют «памятником русскому крестьянству»;

4.40 — что согласовывал сельский священник с председателем колхоза в апреле 1953 года и другие тайны храмового музея;

5.25 — о композиции грандиозной стенописи «Страшный суд», созданной во времена правления Николая I;

6.11 — о смысле Страшного суда и Втором пришествии;

7.26 — «Страсти Христовы» в алтаре;

7.55 — о том, почему сердце Богоматери пронзает кинжал, и католических мотивах стенописи.

Подготовила Дарья Ермолина

Съемки и монтаж Дмитрия Киреева

Фото «Призыва»