В поселке Красная Горбатка открылись две модельные библиотеки

Открытие модельных библиотек стало возможным благодаря участию учреждений в национальном проекте «Культура» и федеральном проекте Всероссийской политической партии «Единая Россия» «Культура малой Родины».

Первая модельная библиотека нового поколения была открыта во Владимирской области в 2016 году в поселке Боголюбово Суздальского района. Это был пилотный проект, который признали успешным. В этом году сразу три учреждения региона — Центральная библиотека и детская районные библиотека Селивановского района и Григорьевская библиотека-филиал Гусь-Хрустального района — стали победителями конкурсного отбора на создание модельных муниципальных библиотек.

Библиотеки в поселке Красная Горбатка располагаются на первом этаже местного дома культуры. В рамках создания модельной библиотеки были приобретены: новая мебель, современное компьютерное оборудование и оргтехника, фотосканер, настольные развивающие игры (цифровая лаборатория, песочные планшеты, интерактивный стол). На треть обновился книжный фонд библиотеки, а ее читатели получили доступ к электронным базам данных – ЛитРес и НЭБ. В учреждении появился высокоскоростной широкополосный Интернет, Wi-Fi.

На создание центральной районной и детской районной модельных библиотек в Селивановском районе было выделено более 16 миллионов рублей.

Пространство библиотеки поделили на зоны. Помимо привычного абонемента и читального зала здесь появилась зона молодежного досуга, арт-студия, интеллект-центр, игровая зона. В библиотеке будут работать новые студии и клубы: клуб «Песочная палитра», семейный кинозал «Посмотри фильм, прочитай книгу», театр кукол, школа правоведения, фотостудия и др. Будут организованы мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству.

Директор МУК «ЦБС Селивановского района» Наталья Сухова работает в библиотечной системе более 40 лет. Признается, что такого пристального внимания к библиотекам не видела за все эти годы. Открытие модельных библиотек для жителей поселка – настоящий праздник.

— Библиотеки в Селивановском районе всегда были востребованы, — сказала она. — Конечно, сказывалось недостаток книг, периодических изданий. Теперь у нас этих проблем не будет. Мы значительно обновили библиотечный фонд, заказали новейшие изданий, в том числе редкие. В нашей библиотеке появилось современное оборудование. Мы все прошли обучение, готовы работать на нем и учить обращаться с ним жителей поселка. У нас есть стимул. Проект ставит перед нами цель – увеличить посещаемость библиотек на 15%. Я уверена, что показатели у нас будут выше.

— Владимирская область принимает активное участие в реализации национального проекта «Культура» и проекта партии «Единая Россия» «Культура малой Родины», — отметили депутат Законодательного Собрания Владимирской области Лариса Гаврилова. — Открытие модельных библиотек – это важное событие для жителей Селивановского района. Обновленные библиотеки расширяют свои возможности и внедряют новые формы работы. В них созданы комфортные, современные условия для интеллектуального досуга, занятия творчеством и общения посетителей всех возрастов.

Елена Иванова

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