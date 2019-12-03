В популярных роллах нашли кишечную палочку

Активисты проекта «Народный контроль» провели масштабную проверку продукции популярных доставок суши и роллов во Владимире. Оказалось, что, заказывая блюда азиатской кухни, клиенты рискуют здоровьем. Согласно протоколам, полученным из Центра гигиены и эпидемиологии, результаты 50 исследований из 138 проведённых не соответствуют требованиям Технического регламента Таможенного союза. В 19 образцах выделены бактерии группы кишечных палочек. В 16 образцах роллов обнаружено наличие мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов выше гигиенического норматива. При этом патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы, способные вызывать пищевые отравления и острые кишечные инфекционные заболевания, обнаружены не были.

— Управление Роспотребнадзора по Владимирской области проведёт все необходимые мероприятия для выявления причин допущенных нарушений и их устранения. Результаты мы сможем озвучить ближе к концу декабря, — сообщила заместитель начальника отдела санитарного контроля Управления Роспотребнадзора по Владимирской области Светлана Костина.

Только одна доставка осуществлялась в соответствии с нормативами — в термосумке.

По 7 заказам продукция доставлялась в упаковке без маркировки. Еще в одном отсутствовал юридический адрес и адрес производства. Также нарушения были зафиксированы в оформлении кассовых чеков. Общественники рассказали, что лабораторные испытания прошли самые популярные виды роллов – «Калифорния» и «Филадельфия».

— Для того, чтобы исключить любые факторы, которые могли бы повлиять на качество и безопасность продукции, доставка была оформлена непосредственно в лабораторию, в полном соответствии с моделью поступления заказа потребителю. Образцы обезличивались и сразу передавались на исследования, — сказал координатор федерального проекта «Народный контроль» во Владимирской области Дмитрий Семенов.

Ранее «Призыв» сообщал, что Роспотребнадзор сурово наказал магазин за просроченного цыпленка.

Ольга Ефремова

Фото: rfd.zp.ua