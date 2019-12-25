В Новый год вспомним бразильского броненосца

Далеко завели автора ассоциации, далеко! Начал с Бразилии, с забавного броненосца Фулеко, выступавшего символом чемпионата мира по футболу, а договорился вон до чего — до общечеловеческих ценностей и понимания ближнего своего. В этом «Бредешке» есть и эпизод с коррупцией, и вояж федерального политика во Владимир, и рассуждение про сильных мира сего, но в конце автор Николай Лившиц взял-таки себя в руки и, ловко вывернув рассказ, поздравил читателей «Призыва» с Новым годом! Удачно ли это получилось или нет, судить вам, но если монолог не понравится, то хотя бы отметьте работу оператора Дмитрия Киреева и монтажёра Ольги Андриенко, они-то точно не подвели!

Расшифровка программы:

У нас новогодний «Бредешок», и начну его с экскурса в одну далёкую страну, схожую с нами по климату, если судить по отсутствию снега зимой, — Бразилию. Там не только много диких обезьян, но ещё есть броненосцы, и вот их-то как раз мало. Один из них — трехпоясной броненосец по имени Фулеко стал символом чемпионата мира по футболу 2014 года. Но, кроме радости спорта, нарисованный Фулеко должен был послужить делу спасения своих настоящих лесных собратьев. Пожертвования, собранные с народа под образом Фулеко, планировалось направить на мероприятия по охране милых зверьков. Но случилась неприятность. Деньги разворовали. Это вызвало страшное негодование бразильцев, были выступления, а броненосец стал не только символом чемпионатом мира, но и символом борьбы с коррупцией.

А года два назад во Владимир приезжал один федеральный политик, в своё время преподававший в Бразилии. И он говорил, что вот, мол, трудно было с бразильцами, поскольку уровень развития у них не такой, как у наших. Тамошние девушки даже не прослеживают причинно-следственные связи между карнавалом в Рио-де-Жанейро и рождением спустя 9 месяцев детей. Владимирская публика посмеялась, а я вспомнил случай с броненосцем Фулеко и подумал вот что. Каков бы ни был уровень грамотности, уровень обеспеченности есть человеческая природа, и люди что здесь, что в Бразилии, что в любой другой точке мира одинаково реагируют на несправедливость. Ведь, согласитесь, нам очень легко понять чувства облапошенных бразильцев.

Мы все в душе немного бразильцы.

Мне кажется, сейчас, когда очень многое в мире стремится разъединить людей, спасутся те народы или общества, которые не утратили ориентира на простые человеческие качества — взаимную поддержку, доброту и стремление к справедливости в том числе. Да, люди изначально разные, и жизнь у всех складывается по-разному, но иногда пропасть между нами возникает чисто умозрительная. Сейчас вот модно рассуждать про успех, и чаще всего это связывается с финансовым благополучием, но это только одна часть существования, пусть важная, но часть. А душевная гармония – это не успех? А любимая работа? А любовь, дружба? Успех имущественный относителен: помню, в Советском Союзе успешными считались обладатели джинсов. Про машину уж и не говорю. Сейчас это просто смешно.

Я видел людей, которые, получив даже небольшую власть или сколотив капитал, стали считать себя выше других. Я умный, я молодец, а вот те – неудачники и лентяи. С другой стороны, среди знакомых есть и довольно обеспеченные люди, с которыми легко общаться, потому что золотая пыль не забила их поры, они не утратили ощущений. Дело не в деньгах, машинах или жёлтых штанах (два раза «ку»), дело в том, насколько их обладание отделяет нас от простых человеческих чувств и отношений.

Уснувшие чувства можно разбудить, убитые — никогда.

Поэтому в Новом году я вам всем хочу пожелать, чтобы вас любили — искренне, уважали — искренне, ценили — искренне, дружили с вами — искренне и желали вам добра — искренне. Искренность отношений — это, наверное, и есть индикатор успеха как человека, так и общества. Даже броненосцам от этого было бы легче. Потому что под панцирем каждого броненосца бьётся сердце и пульсирует живая кровь.

Фото b.fssta.com