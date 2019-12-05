В новый детский сад Юрьевца ищут заведующую

Мэрия ждет от застройщика «ВТУС» заявление о вводе в эксплуатацию нового детского сада в Юрьевце. Напомним, что 25 ноября городская администрация отсудила права собственности на дошкольное учреждение. Судебные разбирательства длились почти 2 года. В законную силу решение вступит через месяц. Пока никаких писем на ввод соцобъекта мэрия не получала.

Тем временем в администрации уже готовят необходимые документы для получения лицензии на ведение в новом дошкольном учреждении образовательной деятельности. Садик пройдет проверку надзорных органов, в том числе на пожарную безопасность и выполнение СанПиНов. Как правило, лицензию оформляют около 60 дней. «Но, учитывая ожидания горожан, областные ведомства вправе поторопиться» — сообщает пресс-служба мэрии.

Городу предстоит докупить дополнительное оборудование и инвентарь.

Сейчас в очереди в дошкольные учреждения микрорайона Юрьевец зарегистрировано более 250 детей. Открытие детского сада в Юрьевце, по словам сотрудников управления образования, позволит почти полностью ее ликвидировать.

— Это очередь на устройство детей 1 сентября 2020 года, их возраст от 1,5 до 3 лет. На сегодняшний день их число составляет 258 человек, — рассказала «Призыву» Людмила Щербакова, заведующая отделом комплектования ДОУ. – Сейчас в этих заявлениях от родителей указаны детские сады № 82 и 105 в Юрьевце. Отдельной очереди в новый детский сад пока нет.

Как сообщают в мэрии, управление образования уже определило финансирование работы нового детского сада, утверждено штатное расписание. Сейчас рассматривается кандидатура на должность заведующего. Путевки будут выдаваться в порядке очереди.

Ранее «Призыв» сообщал, что между горадминистрацией и застройщиком «ВТУС» случился новый спор по строительству школы в микрорайоне Юрьевец.

Татьяна Данилова

Фото «Призыва»