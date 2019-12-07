В Лакинске решили открыть новую поликлинику

Жителям Лакинска пообещали построить новую современную поликлинику с дневным стационаром на 20 коек. Строительство развернётся в 2021 году. Ранее облздрав намеревался отремонтировать старую поликлинику – старое здание, стоящее на отшибе и отрезанное от жилых кварталов трассой М7. Районные власти доказывали, что вбухивать миллионы в реконструкцию бесполезно — нужно строить с «нуля». Они доказали свою правоту.

— Мы подали в Минздрав заявку на финансирование строительства по госпрограмме «Модернизация первичной медико-санитарной помощи». В проект областного бюджета на 2020 год заложено 8 млн рублей на разработку проектно-сметной документации, – сообщил глава администрации Собинского района Александр Разов.

В январе будущего года будет составлена «дорожная карта» по реализации проекта. На разработку проектно-сметной документации в областном бюджете на 2020 год предусмотрено 8 млн рублей. Губернатор Владимир Сипягин, осмотревший место строительства будущей поликлиники, дал «добро» на проведение работ.

— Департаменту здравоохранения поставлена задача обеспечить максимально оперативную реализацию проекта. Также будет учтено и мнение жителей близлежащих домов, для этого будут проведены общественные слушания, – пообещал губернатор.

Новую поликлинику построят в удобном для жителей месте — на той стороне трассы М-7, где проживает основная часть населения. Под строительство выделен участок в 0.7 га со всеми инженерными коммуникациями, — уточнила пресс-служба областной администрации.

Сейчас за медпомощью лакинцы чаще всего вынуждены ездить в Собинку и другие города.

Новая поликлиника в Лакинске должна улучшить ситуацию с медицинской помощью в городе. Сейчас она находится в критическом состоянии. Остро не хватает и специалистов. Травматолог, эндокринолог, невропатолог, фтизиатр и специалист по УЗИ ведут приём в Собинке. В лечебном учреждении отсутствуют врач-онколог, гинеколог приезжает раз в неделю, врач-эндоскопист работает по вторникам, четвергам и субботам как совместитель.

Чтобы хоть как-то облегчить жизнь лакинцам, на время строительства новой поликлиники в знании старой проведут срочный косметический ремонт. Также облздраву поручено организовать приезды в Лакинск врачей из областного центра. Еще одно предложение – организовать трансферт для подвозки пациентов из Лакинска во Владимир, в Областную клиническую больницу.

Ранее «Призыв» сообщал, что городская поликлиника центральной районной больницы Юрьева-Польского откроется после капитального ремонта в конце декабря.

Ольга Ефремова

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