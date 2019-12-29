В красной икре нашли кишечную палочку

30 тонн просроченной икры, изъятые в Киржаче, оказались опасными для жизни. Икра содержит кишечную палочку и золотистый стафилококк. Управление Россельхознадзора по Владимирской области обнародовало видео с предварительными результатами проверки, проведенной на производстве. Результаты шокируют. Отведав в праздничные дни такой деликатес, можно угодить в больницу.

— В сырье обнаружена бактерия группы кишечной палочки. А в готовой пищевой продукции — золотистый стафилококк. Информацию мы направили в торговые сети и всем получателям готовой пищевой продукции. Управление Россельхознадзора принимает меры в рамках действующего законодательства. Также эта информация направлена в правоохранительные органы Владимирской области, — уточнила Светлана Пантюхина, руководитель регионального управления Россельхознадзора.

Реализацию опасной для здоровья икры удалось выявить благодаря системе «Меркурий».

Эксперты Россельхознадзора провели мониторинг и установили нелогичные схемы перемещения лососевой икры. Удалось зафиксировать 9 площадок, принадлежащих 14 фирмам, работающим по одному адресу в Киржаче. Выяснилось, что срок годности всей партии истёк, предприниматели подменили данные. Не оказалось и сведений о производителе и производственном сертификате. Проверка продолжается.

Ранее «Призыв» сообщал, что ветеринарные сертификаты на просроченную икру оформляла государственный ветеринарный врач Киржачской районной станции по борьбе с болезнями животных. Врача уже отстранили от работы.

Ольга Ефремова

Фото: mnews74.ru