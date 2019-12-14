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Усадьба, телеграф и… Павел I: история одного дома на Большой Московской

Фото 100 лет спустя

15 декабря 1858 года была официально учреждена Владимирская телеграфная станция. Долгое время она размещалась на втором этаже губернской почтовой конторы. Здание это известно нам как дом № 2 на улице Большой Московской, рядом с Золотыми воротами. Построено оно было в конце XVIII века как часть городской усадьбы Григория Мещерягина, управляющего имением графа Воронцова в селе Андреевское. Во время посещения Владимира императором Павлом I его со свитой разместили именно в этом доме, так как он считался лучшим в городе. Причем воронцовскому управляющему он уже не принадлежал. Но обо всем по порядку.

В 1781 году, за два года до выделения Григорию Тарасовичу участка у Золотых ворот, был принят регулярный план города Владимира. В соответствии с ним дома на главной улице должны были строиться только по «образцовым проектам» первого и второго номеров, то есть каменные, в два или три этажа. Те горожане, у кого на это денег не нашлось, были вынуждены продавать свои участки и строиться где-нибудь подальше, там, где допускались строения третьего, четвертого и даже пятого номеров, то есть одноэтажные и деревянные.

Воронцовский управляющий был человеком богатым и решил застроить это место «первым номером». К тому же Мещерягин был влиятельным владимирцем и без труда добился присоединения соседских территорий. Дом строили долго, почти десять лет, и новоселье справили лишь в 1792 г. Особняк Мещерягина, построенный в стиле провинциального классицизма, удачно оформлял начало центральной улицы и считался лучшим в городе. В его строительстве принимали участие крепостные мастера самого графа Воронцова из Андреевского. Возможно, работы проводились под наблюдением личного архитектора Воронцовых — Николая фон Берка.

Фото: pastvu.com

Но Мещерягин быстро охладел к своему новому дому: ему не понравилось жить на самом бойком месте в центре города. В 1795 году он продал особняк городу за 13 000 руб. Вскоре здесь открыли почтовую контору, которая просуществовала вплоть до 1918 года, а на втором этаже, куда вела чугунная лестница, разместился телеграф. Часть апартаментов занимал управляющий почтовой конторой. Во дворе усадьбы были сооружены навесы для почтовых лошадей. В здании останавливались для отдыха ямщики и лица, проезжавшие через Владимир.

В 1798 году в здании почтовой конторы во время посещения Владимира останавливался император Павел I. И хотя первое лицо государства намеревалось провести тут всего два дня, «по дому были проведены некоторые переделки». В частности, в угловой, закругленной части устроили походную церковь, в которой царь изволил слушать всенощную, а на следующий день обедню.

Фото: tapenik.ru

Дом усадьбы Мещерягина включен в список объектов культурного наследия как памятник архитектуры и градостроительства регионального значения. Двухэтажный, с необычным закругленным углом дом сразу привлекает к себе внимание. Широкие полосы рустовки первого этажа, имитирующей каменную кладку, придают фасаду умеренную нарядность, а хорошо найденные общие пропорции помогают ему с достаточным тактом уживаться рядом с памятником древней монументальной архитектуры Золотыми воротами.

Кроме того, ворота усадьбы Мещерягина (XIX в.) внесены в список выявленных объектов культурного наследия. После капитального ремонта здания в 2010 году оно приспособлено под приемную Президента Российской Федерации.

Татьяна Лысова

Заглавное фото и слайдер Дмитрия Киреева

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