У фабрики «Ferrero» на трассе М-7 открыли новую развязку

Ремонт федеральной трассы М-7 во Владимирской области завершился. Последним событием дорожной эпопеи 2019 года стало открытие новой транспортной развязки возле фабрики «Ferrero» в Собинском районе. Там убрали последнее на территории региона ограничение движения транспорта. Теперь машины следуют по двум полосам в каждую сторону. Встречные потоки разделяет «зелёная» полоса.

Вместо опасных левых поворотов в Собинском районе открыли разворотную петлю.

— Ремонтные работы на этом участке трассы продолжатся в следующем году. Подрядчик освободил проезжую часть раньше срока специально под новогодние праздники, — сообщил «Призыву» начальник Упрдор «Москва — Нижний Новгород» Алексей Борисов.

Дорожникам еще предстоит выровнять проезжую часть. Сейчас между старым участком и новым образовалась небольшая горка. И никаких шумовых полос и «лежачих полицейских» не надо, водители и так снижают скорость.



Кроме того, на М-7 строят надземные модульные переходы. Эти быстровозводимые конструкции имеют крышу, но нет боковых стенок, защищающих от ветра и снега. Но это лучше, чем нерегулируемые наземные переходы, где регулярно сбивали пешеходов.

Как «Призыв» сообщал ранее, федеральную трассу перекрывали, чтобы смонтировать переходы над проезжей частью. Этим летом ремонт проводился на нескольких участках в Собинском районе. У завода «Волгабас» сделали развязку, закрыли перекресток в районе поворота на Ставрово, поставили шумовые экраны у жилых домов.

Анна Тумановская

Фото «Призыв»