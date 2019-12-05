Туристов в Суздале все больше, а доходы все меньше

Суздалю срочно надо повышать доходы, иначе нечем будет удивлять приезжих и горожан, сетуют местные власти. Нужны деньги на новые праздники и ремонт инфраструктуры. Туристический поток в Суздаль растет год от года. В 2019-м в древнем городе, получившем важный статус исторического поселения, побывало уже полтора миллиона туристов. Доход Суздаля — 500 миллионов рублей, но в казне остается всего 15%. От турбизнеса на местах получают всего 16-17%, остальное уходит в региональный и федеральный бюджеты. Глава администрации Суздаля Сергей Сахаров выступил с этой информацией на областном совещании. Он сказал, что историческим поселениям с небольшим населением (Суздаль — 9500, Владимир — 350 000 человек) приходится особенно тяжко, источников на развитие туризма не так много.

Сергей Сахаров, глава администрации г. Суздаля:

И вот оно, счастье, на картине, казалось бы. Почти 50% валового продукта города Суздаля турист привозит в своем кармане. Этим попрекают все министерства. Что вы обращаетесь к нам за помощью, вам и так хорошо.

Четыре проблемы, на которые стоит обратить внимание. Рост турпотока и доходы города. Налоговый доход — 67 миллионов рублей год из года.

Мы наполняем свою казну, как и любое другое муниципальное образование. Налог на землю, на имущество физлиц никак не зависит от турпотока.

Лишь налог на доходы физлиц, и то, как у Гороховца, всего 10%.

Самое сложное для таких древних городов – это забота о частных и многоквартирных домах, которые признаны памятниками архитектуры. На сегодня в 307 таких постройках проживают люди, большинство из которых не в состоянии вкладывать солидные суммы в ремонт. Сергей Сахаров предложил рассмотреть возможность его компенсации собственникам из федерального бюджета.

В летнее время инфраструктура Суздаля едва справляется с наплывом туристов.

— Все удивляются, почему города не идут в исторические поселения. Это нагрузка. Любая операция с землей глубже 25 сантиметров — это нагрузка на бюджет. Получили на реконструкцию стадиона «Спартак» — 12,5 миллиона рублей. А более 3 млн на археологию пришлось вытащить из нищенского бюджета Суздаля, — говорит Сергей Сахаров.

Как «Призыв» сообщал ранее, в Суздале, Гороховце и Владимире готовятся ввести туристический сбор. Местные власти считают, что это существенно пополнит казну. Еще неплохо было бы ввести компенсацию для исторических поселений по земельному налогу с музеев, говорят чиновники. Эти объекты его не платят. Тот же Суздаль на трех госмузеях теряет 6,5 миллиона рублей.

Анна Тумановская

Фото и видео «Призыва»