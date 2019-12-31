Центр Владимира могут перекрыть в новогоднюю ночь

В новогоднюю ночь центр Владимира может быть перекрыт для всех видов транспорта на четыре часа. Как уточняет мэрия, такая мера будет принята по необходимости, для обеспечения безопасности дорожного движения во время проведения новогодних мероприятий. Все будет зависеть от количества людей, решивших отпраздновать наступление Нового года в центре города. Если желающих будет много, то в этом случае проехать нельзя будет с 00:00 до 4:00 по Большой Московской и Большой Нижегородской на участке от улицы Гагарина до площади Фрунзе.

Объезд открыт по улицам Гагарина, Луначарского, Усти-на-Лабе и Лыбедской магистрали.

Ограничение движение транспорта намечено и на 12 января. Случится оно с 12.00 до 14.00 часов по улицам Дворянской, Большой Московской, Большой Нижегородской на участке от улицы Студеная Гора до площади Фрунзе. Автотранспорт будет направлен в объезд по улицам Студеная Гора, Дзержинского, Октябрьскому проспекту, Лыбедской магистрали, улицам Луначарского, Усти-на-Лабе, Гагарина, 2-й Никольской, Княгининской, Никитской.

Ранее «Призыв» сообщал, что в новогоднюю ночь во Владимире добраться домой можно будет бесплатно на общественном транспорте. Автобусы и троллейбусы будут курсировать по пяти маршрутам.

Ольга Ефремова

Фото «Призыва»