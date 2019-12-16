Центр им. Грабаря закончил реставрацию сунгирских артефактов

Всероссийский художественный научно-реставрационный центр имени академика И.Э. Грабаря отреставрировал памятники эпохи Палеолита — сунгирские браслеты и дротик. Экспонаты были переданы Владимиро-Суздальским музеем-заповедником. С необычные и сложными предметами работали художники-реставраторы высшей категории мастерской реставрации резной кости Лариса Викторовна Гетьман и Светлана Валентиновна Медведева.

Экспонаты скоро вернутся во Владимир.

На минувшей неделе в мастерской состоялся реставрационный совет совместно с представителями Владимиро-Суздальского музея-заповедника. На совете были представлены отреставрированные артефакты, которые совсем скоро вернутся в стены музея.

Ранее «Призыв» сообщал, что генеральный директор ВСМЗ Светлана Мельникова предложила освободить реставрацию памятников белокаменного зодчества от процедур 44-го федерального закона.

Ольга Ефремова

Фото группы «Реставрационный центр имени Грабаря»