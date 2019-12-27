Центр для принудительных работ открыли в Кольчугино

Исправительный центр для исполнения нового вида наказаний — принудительных работ — ввели в эксплуатацию в городе Кольчугино. Его создали на базе участка колонии-поселения при ИК-1. Центр рассчитан на 70 человек. Содержаться в нем будут мужчины, сообщает пресс-служба УФСИН России по Владимирской области. Трудиться они будут на 40 предприятиях района, с которыми достигнуты соответствующие договоренности. Уже укомплектован штат сотрудников и начали прибывать первые осужденные.

В исправительном центре оборудована кухня и зал для приема пищи. Осужденные сами могут покупать продукты и готовить. Они имеют право иметь при себе деньги. Есть и помещение для воспитательной работы, кабинет психолога, душевые и комната для стирки. В центре установлено видеонаблюдение.

В отличие от колонии, здесь можно пользоваться мобильными телефонами и Интернетом.

— Принудительные работы — альтернатива лишению свободы за совершение преступления небольшой или средней тяжести либо за совершение тяжкого преступления впервые. Наказание заключается в привлечении осужденного к труду и производстве удержаний из его заработной платы в доход государства в размере, установленном приговором суда, в пределах от 5 до 20%, — поясняет пресс-служба УФСИН России по Владимирской области.

Срок принудительных работ — от двух месяцев до пяти лет. Если осужденный, отбыв одну треть срока, не допустил никаких нарушений, ему могут разрешить жить с семьей, правда, в пределах муниципального образования, где находится исправительный центр.

Ранее «Призыв» сообщал, что во Владимирском централе проверили уровень шума. Жалоба на громкую музыку поступила от жителя города.

Елена Пляскина

Фото УФСИН России по Владимирской области