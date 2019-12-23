Цех по производству матрасов сгорел в Муроме

Сегодня ночью в Муроме полыхало производственное здание на улице Октябрьской. Горел цех по производству матрасов. Сигнал поступил в Центр управления в кризисных ситуациях в 3:06. На место незамедлительно выехали пожарные подразделения Муромского гарнизона. Общая площадь пожара составила 1200 квадратных метров. Сгорела кровля и готовая продукция. К ликвидации последствий привлекалось 7 единиц техники, 21 человек.

Площадь пожара составила 1200 квадратных метров.

Обошлось без пострадавших, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Владимирской области. Пожарные назвали и предварительную причину возгорания. По мнению экспертов, к ЧП мог привести аварийный режим работы электрооборудования.

Ранее «Призыв» сообщал о крупном пожаре в Петушках. Тогда сгорел торговый центр на площади 1500 квадратных метров.

Елена Пляскина

Фото ГУ МЧС России по Владимирской области