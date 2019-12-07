Три водителя погибли в ДТП под Ковровом

Три человека погибли. Страшная авария произошла сегодня утром в Ковровском районе. ДТП случилось на 22-ом километре автодороги «Сенинские Дворики — Ковров — Шуя». По предварительной информации, столкнулись четыре транспортных средства. Данные о марках машин и числе пострадавших уточняются, инспектора ДПС еще работают на месте аварии, сообщила пресс-служба УМВД по Владимирской области.

Трое водителей машин скончались до приезда скорой медицинской помощи.

В настоящее время движение на месте дорожно-транспортного происшествия затруднено. Сотрудники полиции проводят мероприятия по регулировке дорожного движения. Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются, «Призыв» следит за ситуацией, при возможности дадим подробности этой трагедии.



Анна Тумановская



Фото пресс-службы УМВД