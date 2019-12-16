Три человека погибли в воскресных ДТП

Два смертельных ДТП случилось после обеда в воскресенье на дорогах Владимирской области. По предварительной информации пресс-службы УГИБДД, на 284-м километре трассы М-7 в Вязниковском районе 51-летний водитель «Nissan» не справился с управлением, протаранил барьерное ограждение, разделяющее потоки транспорта, и уже на встречной полосе врезался в фуру «Scania».

Два человека, водитель легковушки и его 46-летний пассажир погибли на месте.

В этот же день на 2-ом километре подъезда к Судогде 35-летний водитель «Renault Logan» потерял управление и врезался в стелу. Машина загорелась, водитель погиб.

Как «Призыв» сообщал ранее, на федеральной трассе в Вязниках большегруз протаранил спецтехнику, которая вела ремонтные работы на проезжей части.