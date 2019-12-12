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Трехквартирный дом вспыхнул во Владимире

Огонь распространился на площади 150 кв. метров

Крупный пожар произошел минувшим вечером во Владимире. Горел деревянный трехквартирный дом на улице Рабочей. Очевидцы рассказали, что сначала услышали хлопок, а затем дом вспыхнул. Сообщение о возгорании поступило на пульт спасателей в 20.22. Первые подразделения прибыли к месту через 4 минуты после вызова.

Общая площадь пожара составила 150 кв. метров.

Пострадавших, к счастью, нет. На момент возгорания в доме находились 5 человек, в том числе 1 ребёнок. Они смогли покинуть горящее помещение самостоятельно. По предварительной информации, одна из квартир в доме была нежилая.

В 20.33 пожар был локализован, в 20.47 ликвидировано открытое горение. На тушение пожара было подано 5 стволов «Б», работали 3 звена газодымозащитной службы, — уточняет пресс-служба ГУ МЧС России по Владимирской области.

Причина возгорания устанавливается. Ранее «Призыв» сообщал, что на пожаре в дачном доме во Владимире погиб неизвестный.

Ольга Ефремова 

Фото группы «Подслушано во Владимире»

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