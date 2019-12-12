Трехквартирный дом вспыхнул во Владимире

Крупный пожар произошел минувшим вечером во Владимире. Горел деревянный трехквартирный дом на улице Рабочей. Очевидцы рассказали, что сначала услышали хлопок, а затем дом вспыхнул. Сообщение о возгорании поступило на пульт спасателей в 20.22. Первые подразделения прибыли к месту через 4 минуты после вызова.

Общая площадь пожара составила 150 кв. метров.

Пострадавших, к счастью, нет. На момент возгорания в доме находились 5 человек, в том числе 1 ребёнок. Они смогли покинуть горящее помещение самостоятельно. По предварительной информации, одна из квартир в доме была нежилая.

— В 20.33 пожар был локализован, в 20.47 ликвидировано открытое горение. На тушение пожара было подано 5 стволов «Б», работали 3 звена газодымозащитной службы, — уточняет пресс-служба ГУ МЧС России по Владимирской области.

Причина возгорания устанавливается. Ранее «Призыв» сообщал, что на пожаре в дачном доме во Владимире погиб неизвестный.

Ольга Ефремова

Фото группы «Подслушано во Владимире»