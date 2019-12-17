Топ-7 новогодних книг: создай себе праздничное настроение!

Ожидание Нового года – это особое время, когда очень хочется верить в чудо. Хорошо, если под ногами хрустит снежок, щеки румянятся от мороза, гирлянды освещают всё вокруг и радость переполняет. Но если настроя нет, праздника не хочется и в чудо не верится, то нужно срочно создавать себе настроение! Пушистый снег за окном, теплый плед, уютное кресло, горячий чай и… Библиограф областной библиотеки для детей и молодежи расскажет вам о книгах, которые помогут окунуться в зимнюю атмосферу и настроиться на ожидающе-праздничный лад. Большинство этих историй можно читать в семейном кругу. Они понравятся и детям, и взрослым. Все издания можно взять почитать в библиотеках города совершенно бесплатно.

Джон Грин, Морин Джонсон, Лорен Миракл. Пусть идет снег 16+

Неожиданный снежный буран в канун Рождества застает жителей Грейстауна врасплох: поезда останавливаются, машины вязнут в снегу, а люди стараются переждать непогоду дома. И лишь храбрая девушка выбирается из застрявшего в снегу экспресса, чтобы посидеть в тишине маленькой закусочной, где выпекают вафли. Она и не догадывается, что ее поступок стал первым звеном в цепи событий, которые изменят многие жизни… Три истории разных авторов, но потом окажется, что эти истории связаны между собой!

Лучшие и незабываемые Джон Грин, Морин Джонсон и Лорен Миракл дарят вам все волшебство новогодних праздников в веселых, очаровательных рассказах о любви, снежной метели и поцелуях, которые заставят ваше сердце биться чаще! Очень легкая, добрая книга, от чтения которой на душе становится тепло.

Лия Флеминг. В поисках Рождества: мечты исполнятся! 16+

Кей и её малышка-дочка Иви приезжают на рождественские каникулы в старинное поместье, где сдаются комнаты. Год назад, в канун Рождества, Кэй узнала о гибели мужа, и Уинтергилл кажется ей тихим и идиллическим местом, где можно укрыться от невзгод. Главная героиня ищет покоя и уединения, но в доме постоянно суета и веселье. Она проникается атмосферой этого дома и неожиданно для самой себя подключается к всеобщему веселью, вливается в водоворот праздника.

Кей узнаёт о ценности домашнего уюта, познаёт секреты кулинарии, перед её глазами разворачиваются истории разных поколений людей. В книге описываются чудесные обычаи и традиции волшебного праздника Рождества. Уютная история, которую приятно почитать перед новогодними праздниками! А ещё там есть несколько интересных рецептов, пару из которых можно было бы использовать для новогоднего стола!

Ричард Пол Эванс. Рождественская шкатулка 6+



Молодая семья Эвансов, поселившаяся по объявлению в старинном особняке богатой вдовы Мэрианн Паркин, обнаруживает в новом для себя месте множество удивительных вещей. Древние экземпляры Библии, картины в дорогих рамах, шкатулку с таинственными письмами неизвестному адресату. Дело происходит под Рождество. Ричард, Кери и их четырехлетняя дочь Дженни вместе с хозяйкой дома готовятся встретить праздник, как вдруг происходит страшное – Мэрианн умирает. Но перед смертью она открывает Эвансам великую тайну, перед которой меркнет даже горечь утраты…

Эту милую и трогательную историю Ричард Пол Эванс написал исключительно для себя, своей семьи и круга своих друзей. Написал и издал за собственный счет в количестве 20 экземпляров. Книга пошла из рук в руки, а затем начались звонки. Автору звонили знакомые и незнакомые люди и благодарили его за «Рождественскую шкатулку». Потом стали звонить книготорговцы с просьбами, нельзя ли заказать экземпляры для продажи, потому что у них эту книгу спрашивают. Так началось мировое шествие повести Ричарда Пола Эванса, и скоро ее автор стал одним из ведущих и востребованных писателей современности.

Гуннар Гуннарссон. Адвент = Adventa: повесть о добром пастухе 6+



Прекрасные снежные горы могут стать смертельной ловушкой для пастыря и его заблудившихся овец, но силен человек… Он не отступит. Каждый год Бенедикт поднимается в горы с верным псом по кличке Лев и бараном-вожаком Железякой, чтобы спасти заблудившихся овец. В то время, пока все ждут Рождество, этот человек проходит суровые испытания для своего тела, духа и веры.

Потрясающая история исландца Гуннара Гуннарссона, которая по слухам вдохновила Хэмингуэя на шедевральную повесть «Старик и море». В основе повести «Адвент» – реальные события: 10 декабря 1925 года на северо-востоке Исландии группа мужчин отправилась в горы на поиски заблудившихся овец. Одним из героев был Бенедикт Сигурйонссон. Эту книгу стоит читать всей семьёй. Для многих чтение «Адвента» стало доброй предрождественской традицией.

Ожидание чуда: рождественские рассказы русских классиков 12+



В сборник вошли произведения Ф. Достоевского, Н. Лескова, А. Чехова, Л. Андреева, М. Горького, А. Куприна, В. Набокова, И. Шмелева и других классиков, посвящённые светлому празднику Рождества и проникнутые верой в чудо. Потерянное имущество вернется, больной выздоровеет, сирота обретет родителей, безвестный талант получит признание. Такое событие порой кажется случайностью, простым везением, но разве везение не может оказаться результатом вмешательства свыше? Особенно в Рождество.

Эту прозу любят и ценят за необычную, волшебную, если не сказочную, атмосферу, связанную именно с Рождеством Христовым. Недаром люди, даже далекие от церкви, почти всегда отмечают этот праздник, поздравляют друг друга, тем самым приобщаясь к «волшебству». Праздник Рождества проникнут светлой радостью и ожиданием чуда, которое в один миг переменит к лучшему самую безнадежную ситуацию.

Но чудеса совершаются не только Божьим провидением, но и руками людей. Люди, в которых живо чувство сострадания и стремление быть добрыми, милосердными и щедрыми, сами способны творить чудеса для других. Кто становится счастливее в такой момент? Тот, кто получает помощь, или тот, кто получает возможность помочь?

Анна Зенькова. Новый год в домике мышонка 0+



Удивительная ароматная сказка про маленького Мышонка и его друзей. Зверята готовятся к встрече Нового года. В сверкающем снежинками лесу украшают ель хрустальными сосульками, фонариками и алыми бантами. Собираются водить хоровод. И, конечно же, ждут подарки! Но вот беда – снегири приносят весть о том, что у Деда Мороза сломались сани и он не сможет к ним приехать! Неужели зверята останутся без праздника? Как хорошо, что Мышонок и его друзья понимают, что вовсе необязательно быть волшебником, чтобы творить настоящие чудеса для своих близких!

Читайте сказку, рассматривайте картинки и вместе с Мышонком наслаждайся ароматами торта, мёда, хвои, шоколада, марципана, кедра, конфет, мандарина… Для этого надо просто потереть пальчиком самые большие картинки. И почувствуешь запах сказки!

Эрнст Теодор Амадей Гофман. Щелкунчик и Мышиный король 0+

Подборка лучших новогодних книг была бы неполной без чудесной рождественской сказки о девочке Мари, ее кукле Щелкунчике и коварном мышином короле. Появилась на свет она два века назад, и без нее мы уже не представляем себе самого волшебного праздника Нового года. Когда-то история живых людей и оживших игрушек и трогательная любовь юной Мари к бедному Щелкунчику вдохновила на создание одноимённого балета великого русского композитора П. И. Чайковского.

Доброта и самоотверженность девочки Мари помогает деревянной кукле Щелкунчику победить врага и снова превратиться в прекрасного принца. Сказка предстает в иллюстрациях Роберто Инноченти реальной историей, случившейся под Рождество. Своих детей просто необходимо познакомить с этим очаровательным произведением.

Татьяна Лысова

Заглавное фото: culture.ru