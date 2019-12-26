Точки продажи снюсов проверит Роспотребнадзор

Роспотребнадзор проверит точки продажи снюсов по всей стране. Торговцам, которые не уберут никотиносодержащую продукцию с прилавков, грозит наказание вплоть до уголовной ответственности. Руководителям территориальных органов рекомендовано максимально жестко реагировать на нарушения, а материалы дел передавать в правоохранительные органы.

Что интересно, торговля насваем и сосательным табаком на территории страны запрещена уже шесть лет. Но недобросовестные продавцы нашли лазейку в законодательстве. Они реализуют аналог снюса, в котором табак заменен на никотин. Кроме того, они маскируют его под пищевую продукцию. В магазинах можно встретить жевательные резинки, карамели и леденцы, которые содержат никотин. Их покупают дети.

Нарушителям грозит уголовная ответственность.

Причем такие «конфетки» до добра не доводят. Роспотребнадзором лабораторно подтверждена потенциальная опасность употребления никотиносодержащей продукции. Она создает угрозу жизни и здоровью населения, в особенности детей и молодежи, говорится на официальном сайте ведомства.

— Мы просим жителей Владимирской области, которые стали свидетелями торговли никотиносодержащей продукцией, аналогом снюса, звонить по телефону 8-800-200-05-45 или (4922) 45-10-70 и сообщать о фактах продажи никотиносодержащих пакетиков несовершеннолетним. Продавцы очень часто пренебрегают буквой закона и отдают товар в руки детям, — пояснила «Призыву» руководитель пресс-службы управления Роспотребнадзора по Владимирской области Марина Колтунова. — Управление призывает родителей, работников образовательных учреждений не оставаться в стороне от этой проблемы, быть внимательными к своим детям, объяснить им последствия употребления подобных смесей.

Владимирская область пошла еще дальше. На территории региона уже с 2020 года подобная никотиносодержащая продукция должна быть изъята из магазинов. Такое решение было принято на внеочередном заседании Законодательного Собрания накануне. При изучении данного вопроса стало понятно, что никотиновые леденцы употребляют даже школьники среднего звена. При этом они губительно сказываются на здоровье детей.

«Призыв» уже сообщал о проблеме с легализацией продажи таких опасных жевательных смесей. Множество экспертов высказались за запрет свободной торговли. Об этом можно почитать здесь.

Полина Тарбеева

Фото: post.healthline.com