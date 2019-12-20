Точечную застройку в Добром признали незаконной

Новых многоэтажек на улице Комиссарова во Владимире не будет. Областной арбитражный суд признал незаконным разрешение на строительство в Добром, выданное застройщику департаментом строительства и архитектуры администрации Владимирской области. Согласно документу предпринимателям дали добро на три жилые «башни». В маленьком дворе шести пятиэтажек должны были вырасти высотки в 16 и 18 этажей. Местных жителей возмутило, что новые дома должны были подключить к их старым коммуникациям. Да и терпеть несколько лет над головой башенные краны люди не захотели.

И вот, Фемида встала на их сторону. Сейчас по решению суда департамент обязал отменить выданное разрешение на строительство. Напомним, что в мае этого года стройка была заморожена по решению Октябрьского райсуда. Но застройщик, по словам местных, всё-таки успел снести старое здание детского сада, на месте которого планировал строить свои «башни».

— Скорее всего, со стороны департамента архитектуры, кто выдавал разрешение на строительство, будет апелляция, они будут обжаловать решение суда, – рассказал «Призыву» старший по дому Игорь Сизов. – Но первый этап пройден, можно сделать вывод, что справедливость существует, это нас радует. У нас были большие сомнения. Но пока нам удается отстаивать свои права.

Суд обязал отменить разрешение на строительство в Добром.

В прошлом году 29 ноября разрешение на строительство на улице Комиссарова от областной администрации получил застройщик «Стройкомплекс». А уже через месяц полномочия по градостроительству вновь вернули мэрии.

— Специалисты администрации города Владимира выявили, что разрешительная документация была выдана областным департаментом без утвержденного проекта планировки территории, при этом плотность застройки превысила бы нормативы, установленные законодательством, — сообщает сайт городской администрации.

Застройщик может обжаловать решение Арбитражного суда Владимирской области или же начать процедуру сбора документации для получения нового разрешения на строительство. Но возводить дома без согласия местных жителей не получится, заверяют в мэрии.

Татьяна Данилова

Фото «Призыва»